Украинский экс-министр призвал Зеленского возобновить торговлю с Россией

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "обязан давить" на парламент и правительство, чтобы изменить экономическую политику, стране необходимо возобновить торговые отношения с Россией, считает украинский экс-министр экономики Виктор Суслов.
"Сейчас Зеленский обязан давить на Верховную раду и правительство с целью изменения экономической политики. Он должен сказать "да, мы должны вернуться на рынки России", потому что мы там уже потеряли несколько миллиардов долларов от взаимных санкций", - сказал Суслов в среду в эфире телеканала "112. Украина".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.