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РИА Новости

Украинский экс-министр призвал Зеленского возобновить торговлю с Россией

Вчера, 18:03
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "обязан давить" на парламент и правительство, чтобы изменить экономическую политику, стране необходимо возобновить торговые отношения с Россией, считает украинский экс-министр экономики Виктор Суслов.
"Сейчас Зеленский обязан давить на Верховную раду и правительство с целью изменения экономической политики. Он должен сказать "да, мы должны вернуться на рынки России", потому что мы там уже потеряли несколько миллиардов долларов от взаимных санкций", - сказал Суслов в среду в эфире телеканала "112. Украина".
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация на УкраинеВиктор Суслов (украинский экономист)Владимир ЗеленскийВ миреЭкономика
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