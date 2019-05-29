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РИА Новости

В Раде назвали возвращение Саакашвили украинского гражданства незаконным

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Замглавы фракции "Народный фронт" в украинском парламенте Андрей Тетерук считает незаконным решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство.
Зеленский во вторник вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину.
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"Зеленский также в который раз совершил на должности президента ряд законодательных нарушений, и возвращение гражданства Саакашвили также является нарушением действующего законодательства. Зачем он это делает? За все это придется отвечать… Я понимаю, что на это все есть спрос, возможно, людям такие вещи нравятся. Но думаю, настанет день, когда будут все разочарованы", - сказал Тетерук в эфире телеканала "Прямой".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
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В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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Ситуация на УкраинеАндрей ТетерукМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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