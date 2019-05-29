В Раде назвали возвращение Саакашвили украинского гражданства незаконным

КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Замглавы фракции "Народный фронт" в украинском парламенте Андрей Тетерук считает незаконным решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство.
"Зеленский также в который раз совершил на должности президента ряд законодательных нарушений, и возвращение гражданства Саакашвили также является нарушением действующего законодательства. Зачем он это делает? За все это придется отвечать… Я понимаю, что на это все есть спрос, возможно, людям такие вещи нравятся. Но думаю, настанет день, когда будут все разочарованы", - сказал Тетерук в эфире телеканала "Прямой".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
Вчера, 14:17Обещал – и вернулся