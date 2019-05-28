Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили, следует из указа на сайте главы государства.
Накануне интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник писало, что бывший президент Грузии может вернутся на Украину 31 мая. По данным источника, Саакашвили намерен мобилизовать работу партии "Движение новых сил" перед парламентскими выборами.
На прошлой неделе сам Саакашвили говорил в эфире телеканала "Макси-ТВ", что его не интересуют должности на Украине. По его словам, он собирается вернуться в страну, потому что несправедливо покинул ее.
Зеленский прислушался к совету Путина и вернул гражданство Украины бывшему президенту Грузии Саакашвили. А не прошло и месяца pic.twitter.com/sFU9ztcOGi— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 мая 2019 г.
Что делал Саакашвили на Украине
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году Саакашвили пришел в украинскую политику, получив должность губернатора Одесской области.
Однако уже в 2016 году занимавший тогда пост президента Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже бывший президент Грузии подал жалобу в украинский суд, но ее не рассмотрели до сих пор.
16 апреля, 19:01Украина Западу не нужна: Саакашвили выступил в качестве правдорубаЗаявления о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, и вообще у Запада к ней исключительно шкурный интерес, звучат в последнее время все чаще. Вопрос лишь в том, трансформируются ли они в реальную политику Киева.
После президентских выборов на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в государственной пограничной службе заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда. Ранее Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую, сильную и успешную Украину".
В минувшем году власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он годом ранее незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.