Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T18:39Z
https://ria.ru/20190528/1555024308.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155502/60/1555026045_0:0:1400:787_1036x0_80_0_0_0128946292f2bbd533f979a0ec65e89f.jpg
РИА Новости

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Вчера, 16:20
57718
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили, следует из указа на сайте главы государства.
Накануне интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник писало, что бывший президент Грузии может вернутся на Украину 31 мая. По данным источника, Саакашвили намерен мобилизовать работу партии "Движение новых сил" перед парламентскими выборами.
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 год
21 мая, 15:50
Саакашвили намерен строить "успешную Украину" после призыва Зеленского
На прошлой неделе сам Саакашвили говорил в эфире телеканала "Макси-ТВ", что его не интересуют должности на Украине. По его словам, он собирается вернуться в страну, потому что несправедливо покинул ее.
После указа Зеленского Саакашвили поблагодарил его в Facebook. Позднее в эфире телеканала "Наш" он отметил, что вернется в страну в среду. В то же время пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян заявил, что оснований для недопуска политика в страну больше нет.

Что делал Саакашвили на Украине

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году Саакашвили пришел в украинскую политику, получив должность губернатора Одесской области.
Однако уже в 2016 году занимавший тогда пост президента Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже бывший президент Грузии подал жалобу в украинский суд, но ее не рассмотрели до сих пор.
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
16 апреля, 19:01
Украина Западу не нужна: Саакашвили выступил в качестве правдорубаЗаявления о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, и вообще у Запада к ней исключительно шкурный интерес, звучат в последнее время все чаще. Вопрос лишь в том, трансформируются ли они в реальную политику Киева.
После президентских выборов на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в государственной пограничной службе заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда. Ранее Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую, сильную и успешную Украину".
В минувшем году власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он годом ранее незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
19 мая, 03:17
Саакашвили дал Зеленскому совет по отношениям с Москвой
10443612121669
Обсудить 128
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Клоун собирает клоунов)))))) Лето будет весёлым))))) Осень тоскливой - развал страны!!!!!
28 мая, 16:23
Арсений Понфиленко
852910015
новым главой мид будет наверно
28 мая, 16:28
Артем Манукян
16591003
Рекомендуем
Операция по задержанию криминального авторитета в Томске
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
РИА
Новости
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
В Косово освободили раненого российского сотрудника миссии ООН
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
Лента
новостей
Керченский пролив
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва
Новоизбранный президент Литвы, экономист Гитанас Науседа
Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с Россией
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
"У американцев искры полетят из глаз". Китай объявил CША народную войну
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Представители Дерипаски назвали обвинения минфина США бездоказательными
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты "Родина"
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
Президент Сербии признал потерю Косово
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
Киев намерен добиться международного статуса Керченского пролива
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
В России изменились правила обязательного медстрахования
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
05:14Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО
Лента новостейМолния