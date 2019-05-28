Саакашвили вернется на Украину 29 мая

КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в среду вернется на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили.

Зеленский прислушался к совету Путина и вернул гражданство Украины бывшему президенту Грузии Саакашвили. А не прошло и месяца pic.twitter.com/sFU9ztcOGi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 мая 2019 г.

"Завтра я вернусь на Украину", - заявил Саакашвили во вторник в эфире телеканала "Наш"

Политик добавил, что прибудет в киевский аэропорт Борисполь. "Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15", - написал он в Facebook

Саакашвили добавил, что у него нет политических амбиций. При этом экс-президент не уточнил, говорил он об Украине или в целом.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.