Коломойский заявил, что глава администрации Порошенко шантажировал его

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга "1+1" Игорь Коломойский заявил, что глава администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко Борис Ложкин шантажировал его из-за показа на телеканале "1+1" сериала "Слуга народа", автором которого являлся ныне действующий глава государства Владимир Зеленский.

Популярность Зеленскому на Украине принесла роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько в сериале "Слуга народа" - учителя истории, случайно ставшего президентом. По сюжету фильма, герой Зеленского по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.

"Ложкин там мне разрывал телефон и говорил, что это нельзя показывать ("Слугу народа" – Прим. ред.). Еще на стадии производства... Он звонил Боголюбову (соучредитель и совладелец группы "Приват" Геннадий – Прим. ред.) и говорил... что заберут банк". Шантажировал Приватбанком из-за "1+1", - заявил Коломойский в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет авиаактивы, активы в металлургии, нефтехимии и медиа.