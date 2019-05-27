Стало известно, в какие города россияне летают без обратного билета

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Чаще всего российские туристы при перелетах внутри страны покупают билеты в один конец, при путешествии за рубеж число таких бронирований достигает половины от общего числа, сообщает Aviasales.

По данным сервиса, три четверти (75%) всех бронирований в 2019 году приходится на авиабилеты в одну сторону. При этом на рейсы внутри РФ такие проездные документы в три раза более востребованы, чем в оба конца. Средний чек на перелет в одну сторону составляет 5 442 рубля, а туда-обратно — 9 672. То есть, купив билет в оба конца, можно сэкономить в среднем 12%.

Чаще всего россияне летают без обратного билета в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Махачкалу. Переплата при отдельной покупке билета в одну сторону, а потом обратно, достигает 31%. Особенно разница в цене заметна при путешествии в Махачкалу: билет в одну сторону стоит 4 725 рублей (то есть два таких билета обойдутся в среднем 9 450 рублей), а билет по маршруту туда-обратно - 7 197 рублей.

На международных рейсах средний чек на перелет в одну сторону составляет 8 895 рублей, а в обе стороны — 19 123 рубля. Таким образом, покупать билеты в один конец в среднем на 7% выгоднее. Но оба вида билетов пользуются одинаковым спросом у российских туристов.