В Ленинградской области пьяный мужчина застрелил трех собак у базы отдыха

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Нетрезвый мужчина застрелил трёх собак рядом с базой отдыха "Розовая дача" в посёлке Кутузовское в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Поступило сообщение в полицию о том, что рядом с базой отдыха "Розовая дача" в посёлке Кутузовское на просёлочной дороге в состоянии сильного алкогольного опьянения неизвестный мужчина застрелил трёх собак", - сказал собеседник агентства.