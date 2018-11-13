В НАТО рассказали о проблемах на учениях в Норвегии из-за холода

Португальские военнослужащие на палубе норвежского фрегата HNoMS Helge Ingstad во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвежском море. 26 октября 2018

Португальские военнослужащие на палубе норвежского фрегата HNoMS Helge Ingstad во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвежском море. 26 октября 2018

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о крупнейших за последние годы учениях НАТО Trident Juncture в Норвегии, сообщил о фактах выхода из строя военной техники из-за холода.

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture проходили с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника были задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.

"Например, наши командиры заметили, что машины чаще ломаются из-за холода. Так мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, избегая необходимости ожидания того, пока их доставят из отдаленного склада", — сказал Столтенберг, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине. Выступление транслировалось на сайте НАТО.

По словам Столтенберга, в ходе учений в Норвегии был протестирован один из самых маленьких беспилотников в мире – "дрон, который может видеть в темноте".

Промышленный форум НАТО является главной площадкой для проведения стратегического диалога с промышленными кругами, работающими в области обороны и безопасности, о планировании и создании потенциала НАТО. Проводимый при поддержке генсека Столтенберга форум совместно организован верховным главнокомандующим по трансформации генералом Андре Ланата и помощником генсека НАТО по оборонным инвестициям Камилем Грандом.