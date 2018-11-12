Словенские военные замерзли на учениях НАТО в Норвегии

Военнослужащие НАТО во время совместных учений Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии. Архивное фото

Военнослужащие НАТО во время совместных учений Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии. Архивное фото

БЕЛГРАД, 12 ноя – РИА Новости. Словенские военнослужащие, которые принимали участие в учениях НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец — 2018") в Норвегии, пожаловались на несоответствующую погоде униформу.

Словенский министр обороны Карл Эрьявец в разговоре с журналистами издания Delo пообещал "обстоятельное расследование" этих жалоб.

Подполковник Урош Тринко, командовавший словенским контингентом на учениях, состоявшим из 232 человек, ранее сообщил СМИ, что многие его подчиненные жаловались на обмундирование и особенно обувь, "не защитившие их от норвежских холода и влаги". Командование признало проблемы, но отметило, что обморожений и серьезных травм не было.

"Температура в Фоллдале, где проходила полевая часть учений словенского моторизованного подразделения, колебалась от —23 до +7 градусов, но ни одному словенскому военнослужащему не потребовалась медицинская помощь", — цитирует издание сообщение Минобороны Словении.

Военное ведомство отметило, что выданные участникам учений форменные сапоги стоят 80 евро за пару.