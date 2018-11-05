Погода в Норвегии стала сюрпризом для черногорских военных на учениях НАТО

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Черногорские военнослужащие, задействованные на учениях НАТО в Норвегии, рассказали во время отработки действий в условиях заснеженной местности о своем удивлении низкой температуры воздуха в скандинавской стране в ноябре, но пообещали справиться с этим.

В Норвегии проходят крупнейшие после холодной войны учения НАТО, в которых задействованы подразделения от всех стран-участниц организации, в том числе от Черногории, которая вступила в альянс только в 2017 году.

В понедельник объединенное командование союзнических сил распространило видеокадры тренировки черногорского подразделения, экипированного для действий в условиях низких температур воздуха, в частности, зимним камуфляжем. При этом разгрузочные жилеты цвета хаки были надеты поверх белого камуфляжа.

"Посмотрите, как солдаты НАТО из Черногории тренируются в зимних условиях во время учений Trident Juncture 18", — говорится в аннотации к видео, размещенном в официальном аккаунте командования.

"Я лейтенант Никола Попович, командир третьего взвода первой пехотной роты из Черногории. Так как мы новые в НАТО, новый союзник, мы здесь, чтобы готовиться к зимним условиям. Самым большим сюрпризом, конечно, стала температура, но мы работаем над этим", — сказал черногорский военнослужащий на видео.

Он также рассказал, что черногорские военные были в Афганистане, а затем будут направлены в Латвию.

Учения НАТО проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Они охватывают центральную и восточную часть Норвегии, прилегающие районы Северной Атлантики и Балтийского моря, включая Исландию. При этом Финляндия и Швеция предоставили для учений свое воздушное пространство. В частности, база финских военно-воздушных сил в Рованиеми, находящаяся примерно в 200 километрах от российской границы, будет использоваться во время учений.

Ранее генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен сообщил на брифинге в НАТО, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений Trident Juncture. По его словам, основной район учений будет располагаться на расстоянии более 1 тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы.

Москва ранее неоднократно заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.