В Кремле прокомментировали задержание Рыболовлева

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Кремль пока не располагает обстоятельствами и сутью обвинений в адрес задержанного в Монако российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, но внимательно отслеживает поступающие новости на предмет защиты законных интересов граждан РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в среду.

"Ну, вы знаете, такие ситуации уже, скажем так, задержаний и арестов наших предпринимателей имели место, мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан РФ. В остальном, конечно, мы не можем как-то комментировать, потому что нам неизвестны обстоятельства, суть обвинения и так далее", — сказал Песков на вопрос о том, ка в Кремле оценивают ситуацию вокруг Рыболовлева в Монако.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

В свою очередь, источник в судебной системе сообщил РИА Новости, что Рыболовлев может быть освобожден в среду или, в крайнем случае, четверг. По его словам, исходя из практики, "шансов остаться в тюрьме у Рыболовлева мало, практически нет".

Подробнее о биографии Дмитрия Рыболовлева читайте в справке РИА Новости >>