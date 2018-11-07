Le Monde: власти Монако задержали миллиардера Дмитрия Рыболовлева

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский бизнесмен, президент футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу Монако, сообщает газета Le Monde.
Прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.
По информации издания, бизнесмена задержали за несколько часов до матча Лиги чемпионов между командами "Монако" и "Брюгге" на стадионе Луи II в Монако.
Отмечается, что в настоящий момент Рыболовлев по-прежнему находится под стражей. Кроме того, сообщается о проведении обысков в жилище российского бизнесмена в Монако.
Задержали из-за мобильного телефона
"Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева. Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако", — следует из заявления его адвокатов, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Дипломатический запрос
Представитель посольства подчеркнул, что "в посольство в Париже, генеральное консульство в Марселе и консульскую канцелярию в городе Вильфранш-сюр-Мер не поступало обращений от Рыболовлева в связи с его задержанием".
Биография Дмитрия Рыболевлева
Вместе с отцом основал компанию "Магнетикс", которая специализировалась на лечении магнитотерапией. В 1992 году, получив аттестат министерства финансов РФ на операции с ценными бумагами, Рыболовлев организовал инвестиционно-брокерскую компанию "Инкомброк" и чековый инвестиционный фонд "Каменный пояс". В том же году Рыболовлев стал президентом инвестиционной компании "Финансовый дом".
В сентябре 2011 года стало известно, что Дмитрий Рыболовлев стал владельцем акций крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus.
Журнал Forbes оценивает состояние Дмитрия Рыболовлева в 6,8 миллиарда долларов. В рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018" он занимает 18-е место.