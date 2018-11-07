Биография Дмитрия Рыболовлева

Российский миллиардер Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев родился 22 ноября 1966 года в Перми. Его родители работали на кафедре в Пермском медицинском институте (сейчас Пермская государственная медицинская академия имени академика Евгения Вагнера).

В 1990 году окончил Пермский медицинский институт.

Со второго курса института работал в кардиологической реанимации, санитаром, затем — медбратом.

В 1990-1991 годах работал врачом-интерном в кардиологической реанимации 2-й Городской клинической больницы Перми.

Вместе с отцом основал компанию "Магнетикс", которая специализировалась на лечении магнитотерапией. В 1992 году, получив аттестат министерства финансов РФ на операции с ценными бумагами, Рыболовлев организовал инвестиционно-брокерскую компанию "Инкомброк" и чековый инвестиционный фонд "Каменный пояс". В том же году Рыболовлев стал президентом инвестиционной компании "Финансовый дом".

С марта 1994 года Рыболовлев исполнял обязанности председателя правления банка "Кредит ФД".

К 1995 году Рыболовлеву принадлежало 40% акций "Нефтехимика", он занимал пост председателя совета директоров предприятия.

В 1996 году Рыболовлев занял должность председателя совета директоров компании "Уралкалий". В 2000 году он консолидировал более 50% акций компании.

В 1995-1999 годах был председателем совета директоров банка "Кредит ФД", затем возглавлял наблюдательный совет банка "Урал ФД", который продал в 2003 году.

С 2005 года возглавлял наблюдательный совет ОАО "Белорусская калийная компания".

В 2010-2011 годах продал свой пакет акций "Уралкалия" структурам Сулеймана Керимова.

В сентябре 2011 года стало известно, что Дмитрий Рыболовлев стал владельцем акций крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus.

В декабре 2011 года подконтрольная Рыболовлеву компания Monaco Sport Invest (MSI) приобрела 66,67% акций футбольного клуба "Монако".

6 ноября 2018 года стало известно, что Дмитрия Рыболовлева задержали по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

С 1995 года Рыболовлев жил большую часть времени в Швейцарии, в 2011 году эмигрировал в Монако. В 2012 году приобрел гражданство Кипра.

Дмитрий Рыболовлев также известен инвестициями в произведения искусства. Ему принадлежат около 40 работ мастеров мировой живописи на общую сумму в 2 миллиарда долларов.

Был женат на Елене Рыболовлевой. Пара поженилась в 1987 году, у них есть две общие дочери. В 2008 году Елена Рыболовлева подала на развод в суд Женевы. Позднее она инициировала сразу в нескольких судах разбирательства по разделу имущества. В 2014 году женевский суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене половину своего состояния — 4,5 миллиарда долларов, а также другое имущество. Это решение делало бракоразводный процесс Рыболовлевых самым дорогим в истории.

Миллиардер оспорил решение, и вторая инстанция снизила размер выплаты в пользу Рыболовлевой до 604 миллионов долларов. По решению суда Рыболовлева также получила два дома в Швейцарии. В октябре 2015 года экс-супруги достигли соглашения о прекращении всех связанных с разводом юридических процессов во всех юрисдикциях.

Журнал Forbes оценивает состояние Дмитрия Рыболовлева в 6,8 миллиарда долларов. В рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018" он занимает 18-е место.