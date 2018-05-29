Суд Нью-Йорка закрыл дело Рыболовлева после перепродажи полотна Да Винчи

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Федеральный суд Нью-Йорка закрыл дело по претензиям бизнесмена Дмитрия Рыболовлева к швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье после продажи россиянином с аукциона полотна Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" по цене в три раза дороже цены покупки, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Претензия Рыболовлева, которую он защищает в юрисдикциях нескольких стран уже несколько лет, заключается в том, что Бувье, помогая российскому миллиардеру в покупке около 38 работ мастеров мировой живописи на общую сумму в 2 миллиарда долларов, мошенническим образом заработал на этом около 1 миллиарда долларов. Бувье оспаривает эту претензию и говорит, что он лишь выступал в качестве контрагента по продаже работ коллекционеру, который хорошо знает рынок искусства.

Одной из работ, приобретенных Рыболовлевым при посредничестве Бувье, стало полотно кисти Леонардо Да Винчи "Спаситель мира", которое Бувье приобрел у аукционного дома Sotheby's и затем перепродал Рыболовлеву за 128 миллионов долларов. Как пишет Блумберг, Бувье мошеннически провел сделку по цене более, чем на 40 миллионов долларов дороже ее реальной стоимости.

В ноябре прошлого года полотно ушло с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 450 миллионов долларов. Таким образом, картину удалось продать более чем в три раза дороже цены покупки, что принесло коллекционеру неожиданную прибыль.

"В конце прошлого года расследование (в суде Нью-Йорка) было закрыто, по информации источников, знакомых с ситуацией. Если бы дело рассматривалось далее, защита (Бувье — ред.) могла бы утверждать, что Рыболовлев не был жертвой мошенничества, так как в конечном итоге оказался в выигрыше ", — сообщает Блумберг.