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Культура

Суд Нью-Йорка закрыл дело Рыболовлева после перепродажи полотна Да Винчи

13:4929.05.2018
(обновлено: 13:52 29.05.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкДмитрий Рыболовлев. Архивное фотоДмитрий Рыболовлев. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Федеральный суд Нью-Йорка закрыл дело по претензиям бизнесмена Дмитрия Рыболовлева к швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье после продажи россиянином с аукциона полотна Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" по цене в три раза дороже цены покупки, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Картина Леонардо Да Винчи Портрет госпожи Лизы Джокондо (1503—1519). Архивное фото
© Flickr / Thomas Ricker
"Джоконда" да Винчи может покинуть Лувр
Претензия Рыболовлева, которую он защищает в юрисдикциях нескольких стран уже несколько лет, заключается в том, что Бувье, помогая российскому миллиардеру в покупке около 38 работ мастеров мировой живописи на общую сумму в 2 миллиарда долларов, мошенническим образом заработал на этом около 1 миллиарда долларов. Бувье оспаривает эту претензию и говорит, что он лишь выступал в качестве контрагента по продаже работ коллекционеру, который хорошо знает рынок искусства.

Одной из работ, приобретенных Рыболовлевым при посредничестве Бувье, стало полотно кисти Леонардо Да Винчи "Спаситель мира", которое Бувье приобрел у аукционного дома Sotheby's и затем перепродал Рыболовлеву за 128 миллионов долларов. Как пишет Блумберг, Бувье мошеннически провел сделку по цене более, чем на 40 миллионов долларов дороже ее реальной стоимости.

Спаситель мира за 400 миллионов - картину Да Винчи продали за рекордную цену
© 2018 Associated Press
Картину да Винчи "Спаситель мира" продали за рекордные 400 миллионов долларов
В ноябре прошлого года полотно ушло с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 450 миллионов долларов. Таким образом, картину удалось продать более чем в три раза дороже цены покупки, что принесло коллекционеру неожиданную прибыль.

"В конце прошлого года расследование (в суде Нью-Йорка) было закрыто, по информации источников, знакомых с ситуацией. Если бы дело рассматривалось далее, защита (Бувье — ред.) могла бы утверждать, что Рыболовлев не был жертвой мошенничества, так как в конечном итоге оказался в выигрыше ", — сообщает Блумберг.

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