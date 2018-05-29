Суд Нью-Йорка закрыл дело Рыболовлева после перепродажи полотна Да Винчи

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Федеральный суд Нью-Йорка закрыл дело по претензиям бизнесмена Дмитрия Рыболовлева к швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье после продажи россиянином с аукциона полотна Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" по цене в три раза дороже цены покупки, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Одной из работ, приобретенных Рыболовлевым при посредничестве Бувье, стало полотно кисти Леонардо Да Винчи "Спаситель мира", которое Бувье приобрел у аукционного дома Sotheby's и затем перепродал Рыболовлеву за 128 миллионов долларов. Как пишет Блумберг, Бувье мошеннически провел сделку по цене более, чем на 40 миллионов долларов дороже ее реальной стоимости.
"В конце прошлого года расследование (в суде Нью-Йорка) было закрыто, по информации источников, знакомых с ситуацией. Если бы дело рассматривалось далее, защита (Бувье — ред.) могла бы утверждать, что Рыболовлев не был жертвой мошенничества, так как в конечном итоге оказался в выигрыше ", — сообщает Блумберг.