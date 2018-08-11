Шойгу напомнил немцам, к чему приводят разговоры с Россией "с позиции силы"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия не потерпит разговора с позиции силы, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр обороны Сергей Шойгу.

Так он прокомментировал заявление министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая в апреле заявила о необходимости более жесткого курса в отношениях с Россией.

Шойгу посоветовал немецкой коллеге вспомнить историю.

"После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать" — заявил он.

Министр также напомнил, к каким последствиям приводили подобные заявления.

"Спросите у дедушек: каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", — подчеркнул он.

Резюмируя, Шойгу отметил, что Россия по-прежнему открыта к любым контактам и равноценному сотрудничеству.

В последнее время некоторые европейские страны призывают выстраивать диалога с Россией с "позиции силы". В частности, с подобными заявлениями, кроме Ляйен, выступала британский премьер-министр Тереза Мэй и глава МИД Эстонии Свен Миксер.