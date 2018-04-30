Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Эстония намерена выстраивать отношения с Россией, исходя из позиции силы, заявил глава МИД республики Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald.
"Мы видели, как Россия начала две военных операции против своих соседей в течение десяти лет: в 2008 году против Грузии и совсем недавно против Украины. Если задуматься, то это очень пугающий пример. В Европе XXI века вы наблюдаете страну, которая использует армию для достижения своих политических целей без особых колебаний", — отметил чиновник.
Глава эстонской дипломатии добавил, что с Россией "необходимо общаться с позиции силы".
Издание отмечает, что Москва расценивает военные учения НАТО у российских границ и размещение войск альянса на восточном фланге как провокацию. Однако глава МИД Эстонии выразил мнение, что "действия НАТО не приводят к эскалации и нацелены на сохранение мира".
"Каждый день придумывается новая версия и ситуация становится более запутанной. Это так часто происходит, что трудно поверить в случайность", — заключил он.
Издание также вспоминает, что в 2007 году Эстония подверглась кибератаке, ответственность за которую "может лежать на России".