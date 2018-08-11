В Совфеде рассказали о перспективах украинского иска в ЕСПЧ против России

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Перспективы успешности для Украины поданного ею иска в ЕСПЧ против России из-за нарушений прав осужденных в РФ украинцев если и имеются, то "очень призрачные", заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений прав осужденных в РФ украинцев, сообщил ранее заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина. По его словам, в заявлении описаны нарушения по 71 украинцу на 130 страницах из около 3 тысяч страниц дополнений.

"Учитывая то, что ЕСПЧ стал в последнее время довольно политизированной и в определенной степени антироссийской структурой, то нельзя отрицать определенных перспектив для Киева. Однако они призрачные и очень сомнительные, никаких побед пока Украина в международных судах по подобным искам не одерживала", — сказал Цеков.

Как отметил сенатор, права осужденных в России соблюдаются в полном объеме вне зависимости от национальности и гражданства находящихся в местах лишения свободы, подтверждением чему могут служить результаты проверок, проведенных общественными организациями.

Более того, подчеркнул сенатор, последний доклад ООН о соблюдении прав человека в местах лишения свободы на Украине свидетельствует о том, что проблемы в этой сфере есть как раз в этой стране, а не в России.

"Украина задействует сейчас все возможности для обращения в международные инстанции с исками против России", — констатировал Цеков.