Киев подал иск в ЕСПЧ из-за нарушений прав осужденных в России украинцев

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений прав осужденных в РФ украинцев, сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"Мы только что подали новую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных", — написал Лещина на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

По его словам, в заявлении описаны нарушения по 71 украинцу на 130 страницах из около 3 тысяч страниц дополнений.

"Правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны РФ Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно: статьи 3 (запрет пыток и унижающего достоинство поведения); статьи 5 (личная свобода); статьи 6 (справедливый суд); статьи 8 (уважение личной и семейной жизни); статьи 10 (свобода выражения); статьи 13 (эффективное средство защиты); статьи 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей других, чем те, для которых они были предусмотрены) в отношении своих граждан, которых Россия преследует по политическим мотивам", — добавил Лещина.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. В июле российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла на Украину, чтобы посетить заключенного Максима Одинцова, но ее не допустили к нему, сославшись на отсутствие необходимых документов.

Ранее в июле Москалькова сообщала, что они с украинской коллегой Людмилой Денисовой обмениваются обращениями, диалог идет посредством переписки. Российский омбудсмен заявляла, что постоянно получает письма от Денисовой.

В России украинец Олег Сенцов был приговорен судом к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку. Сенцов находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы. ФСИН России сообщал в четверг, что его состояние здоровья не является критичным.