Вместо вражеских танков — дружеская ракета: почему НАТО атаковала Эстонию

Ирина Алкснис

© РИА Новости МИД России пошутил над НАТО из-за ошибочного пуска ракеты в Эстонии AIM-120 AMRAAM, запущенной испанским истребителем над Эстонией, не вызвал особого интереса в России. Однако в самой прибалтийской республике (и у ее соседок) он стал причиной едва ли не экзистенциального общественно-политического кризиса.

Причины очевидны.

Геополитическая функция Прибалтики — быть грядущей жертвой неизбежной российской агрессии. И (необходимо отдать должное трем бывшим советским республикам) играют они эту роль со всем пылом и рвением.

Подготовка к русскому вторжению приобрела там настолько фантасмагорический характер, что из России выглядит уже откровенно карикатурно и неоднократно становилась объектом соответствующих шуток. Разумеется, органичной частью этой картины мира является тема НАТО как единственной защиты Латвии, Литвы и Эстонии от готовящегося к нападению русского медведя.

Пущенная испанским летчиком ракета нанесла сокрушительный двойной удар по этой идейно-политической конструкции.

Во-первых, для тех, кто воспринимает ее всерьез, обнажился весьма неприятный факт. "Русские идут" на Эстонию и в целом на Прибалтику уже сколько лет — и все никак не дойдут. Вместо этого реальной угрозой для страны прямо в данный момент оказались защитники из НАТО. Просто счастливая случайность, что в результате инцидента никто не пострадал. А ведь все могло закончиться страшной трагедией, если бы ракета попала, например, в пассажирский лайнер.

Во-вторых, произошедшее даже более болезненно ударило по прагматичной части эстонского общества. Все-таки страх перед военной агрессией России является для существенной доли правящей элиты и эстонского общества просто привычной мантрой, за которой не стоит реальной веры. Это выгодная политическая игра, в которую играют верхи и принимают низы.

Упавшая на Эстонию ракета максимально доходчивым образом донесла до страны немудреную истину: у любых игр в большой политике есть крайне неприятные стороны. Например, если вы позиционируете свою страну как прифронтовую территорию, она в итоге в таковую превратится — со всеми соответствующими издержками.

Страны Балтии не соотносили собственную геополитическую роль со своей обыденной жизнью. В их представлении параллельно, не пересекаясь, существовали два мира. С одной стороны, тихие, мирные и даже скучноватые в своем спокойствии республики в реальности, а с другой — те же республики в большой политике как жертвенные агнцы будущего российского нападения, которым нужно обеспечить защиту и безопасность благодаря могучей и прекрасной НАТО.

Так было, пока на тихий прянично-карамельный первый мирок не свалилась боевая ракета "воздух — воздух" из второго мира.

Ситуация усугубляется тем, что у эстонского общества, пытающегося разобраться в том, что и как произошло, концы с концами не сходятся.

Официальная позиция Эстонии отличается аккуратными формулировками и осторожным выражением неудовольствия по поводу произошедшего. В частности, эстонский премьер-министр назвал инцидент "очень прискорбным". Причины вполне понятны: у республики не то положение, чтобы громко высказывать претензии НАТО.

Зато в комментариях менее статусных и менее официальных лиц ощущается явная нервозность, если не сказать испуг. Например, генерал в отставке Антс Лаанеотс прямо спрашивает, как вообще могло "случайно" произойти подобное, поскольку для пуска пилоту нужно нажать не одну, а комбинацию кнопок. Другие наблюдатели задаются вопросом, на что, собственно, была наведена ракета, поскольку для ее запуска необходим захват цели. Невозможно также игнорировать тему реакции России, если бы боевая ракета НАТО залетела на ее территорию.

Отдельную тревогу эстонцев вызвало то, что люди на земле слышали какой-то сильный взрыв (настолько сильный, что некоторые даже подумали, что началась война), однако произошел он на несколько часов раньше официально объявленного времени инцидента. Компетентные органы игнорируют это расхождение.

Есть еще детали, плохо стыкующиеся с официальной версий, и они уже породили в эстонском обществе целые теории заговоров. Дело дошло до подозрений, что Запад собирался использовать Эстонию для провокации против России (прямо под десятилетнюю годовщину "пятидневной войны" — впечатляющий был бы информационный фон), однако что-то пошло не так.

Эта внезапная общественная паранойя очень показательна, даже если она абсолютно беспочвенна и всем нестыковкам будет найдено объяснение в ходе расследования.

Люди, даже не питающие особых симпатий к России, но при этом сохранившие адекватное восприятие действительности и здравый смысл, не могут не видеть, что за последние годы Запад в своем противостоянии с Москвой стал использовать до неприличия грязные методы. Но одно дело — сквозь пальцы смотреть на то, как Британия позорится с делом Скрипаля, и совсем другое — сама мысль, что ваша собственная мини-страна может стать полигоном для повторения, например, катастрофы боинга над Донбассом. Тем более что последние годы не оставили у разумных людей никаких сомнений в готовности главных западных игроков "пустить в расход" тихую республику на границе с Россией, если это будет сочтено целесообразным.

Ирония судьбы: Запад собственными действиями добился того, что множество людей в тех же западных же странах стали допускать, что он в своей борьбе с Россией способен на самые ужасные и абсолютно аморальные действия. А массовое сомнение эстонского общества в официальной версии только подчеркивает, насколько далеко все зашло.

В результате прибалтийские официальные лица могут пытаться и в произошедшем углядеть злокозненные планы России, как это сделал, например, президент Латвии, заявивший, что Москва может использовать инцидент в своих целях.

Однако им никуда не деться от главной проблемы.

Три прибалтийские страны впервые напрямую — хоть и весьма неожиданным образом — столкнулись с воплощением в жизнь их страха военной угрозы. И им теперь придется к этой новой реальности привыкать.