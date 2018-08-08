Латвию проинформировали о случайном запуске ракеты над Эстонией

РИГА, 8 авг — РИА Новости. Латвия проинформирована об ошибочном пуске боевой ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией и опасается, что Россия может использовать этот инцидент для того, чтобы напомнить об угрозе, которую представляют собой размещенные около границ РФ силы НАТО, заявил в среду президент республики Раймонд Вейонис.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии, траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные продолжают поиски ракеты. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсудил ситуацию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и призвал НАТО серьезно отнестись к этому случаю и выяснить все детали инцидента.

По словам российского военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, ошибочный пуск боевой ракеты следует расценивать как чрезвычайное происшествие, которое лишь чудом не привело к возможной трагедии. По мнению Коротченко, произошедший инцидент показывает низкий уровень квалификации пилотов НАТО, ведущих воздушное патрулирование в небе стран Балтии.

"Латвийская сторона проинформирована об инциденте, который подтверждает большое значение человеческого фактора в любых ситуациях. Произошедшее еще раз подтверждает, что, осуществляя любые действия, особенно с использованием военной техники, люди должны быть очень ответственными", — сказал президент Латвии после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Вейонис также выразил опасение, что "Россия может использовать этот инцидент, чтобы напомнить об угрозе, которую представляют размещенные у ее границ силы НАТО".

Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.