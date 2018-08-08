Латвию проинформировали о случайном запуске ракеты над Эстонией

РИГА, 8 авг — РИА Новости. Латвия проинформирована об ошибочном пуске боевой ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией и опасается, что Россия может использовать этот инцидент для того, чтобы напомнить об угрозе, которую представляют собой размещенные около границ РФ силы НАТО, заявил в среду президент республики Раймонд Вейонис.
По словам российского военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, ошибочный пуск боевой ракеты следует расценивать как чрезвычайное происшествие, которое лишь чудом не привело к возможной трагедии. По мнению Коротченко, произошедший инцидент показывает низкий уровень квалификации пилотов НАТО, ведущих воздушное патрулирование в небе стран Балтии.
"Латвийская сторона проинформирована об инциденте, который подтверждает большое значение человеческого фактора в любых ситуациях. Произошедшее еще раз подтверждает, что, осуществляя любые действия, особенно с использованием военной техники, люди должны быть очень ответственными", — сказал президент Латвии после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.
Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.