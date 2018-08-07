Испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией

ТАЛЛИН, 7 авг — РИА Новости. Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" при полете над южной частью Эстонии, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны.

Траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние уточняются. Военные уже приступили к ее поиску.

Глава эстонского штаба ВВС полковник Рийво Валге уточнил, что подобный инцидент впервые произошел в воздушном пространстве республики. Он добавил, что в других странах такие случаи также происходят не часто.

"У ракеты AIM-120 AMRAAM активизирован режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд все же приземлился на землю. Длина ракеты, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полета неподалеку от города Отепя, составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров", — говорится в сообщении.

Силы обороны предупреждают, что в случае обнаружения ракеты или ее компонентов нельзя их трогать, также следует немедленно сообщить об этом по телефону ВВС Эстонии или по номеру 112.

По словам военного, ракета содержит 5-10 кг взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров. "Ракету выпустили на высоте шести километров. Неизвестно, какой у нее механизм самоликвидации…. Сила ракет "воздух-воздух" по сравнению с бомбами очень мала. Однако все жители, которые случайно могут на юге Эстонии найти ракету, не должны к ней прикасаться. Им стоит немедленно сообщить о находке нам", — сказал полковник.

Валгре считает, что пока рано говорить о возможном наказании совершившего ошибку пилота. "Делопроизводство начато как в ВВС Эстонии и департаментом по воздушной безопасности Испании, так и штаб-квартирой НАТО. Так как мы можем иметь дело с технической неполадкой, то рано говорить о наказании кого-либо", — добавил он.

Истребители ВВС Испании Eurofighter участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.