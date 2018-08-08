Эстонский премьер назвал пуск ракеты с самолета НАТО "очень прискорбным"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал прискорбным инцидент со случайным пуском боевой ракеты в воздушном пространстве страны. Об этом глава правительства написал в Facebook.

"Произошедший накануне неприятный инцидент, слава богу, обошелся без человеческих жертв, но все равно это очень прискорбно", — отметил Ратас.

Он добавил, что миссия НАТО по охране воздушного пространства и силы обороны страны проводят совместное расследование инцидента.

Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве. Во вторник испанский Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии. Ее поиски продолжаются.