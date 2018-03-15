Сенатор: США могли инициировать денонсацию договора о дружбе Украины и РФ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Денонсацию договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией могли инициировать США, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
"Все подобные решения согласовываются с США, там хозяева нынешней украинской власти. Там могут принять решение о разрыве договора с Россией о дружбе и сотрудничестве", — сказал Цеков РИА Новости в четверг.
Цеков напомнил, что украинские власти уже приняли достаточно решений, направленных на подрыв экономики своего государства, ввели санкции против России. Если договор о сотрудничестве с РФ будет расторгнут, Украина понесет значительные экономические издержки, негативных последствий для РФ будет гораздо меньше, отметил он.
Говоря о перспективах сотрудничества с СНГ, Цеков отметил, что Украина может попытаться выйти из Содружества. "Украина всегда занимала особую позицию по отношению с СНГ, причем, при всех президентах", — сказал парламентарий.
В то же время он не исключил, что "может быть, экономические интересы их удержат от этого шага".
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина "наоборот намерена требовать от России выполнять положения этого документа".