РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Стали нищими". Как выживают в странах, пострадавших от нефтяного кризиса

08:0010.01.2018
(обновлено: 10:22 10.01.2018)
0242915
© AP Photo / Ariana CubillosЖители Каракаса в очереди в супермаркетЖители Каракаса в очереди в супермаркет
© AP Photo / Ariana Cubillos

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Нефтяной кризис серьезно ударил по экономикам государств, зависящих от экспорта углеводородов. Среди наиболее пострадавших Венесуэла: нефть и газ формируют 90–95 процентов доходов бюджета страны. С трудностями также столкнулись Нигерия, Ангола, Бахрейн, Иран, Ирак, Азербайджан и Казахстан. РИА Новости разбиралось, как живут там, где "черное золото" — основа национального благополучия.

Вихрь разрушения

Кризис грянул во второй половине 2014 года. В первые восемь месяцев средние цены на нефть марки Brent держались на отметке 107,75 долларов за баррель. А в июле-августе снизился спрос в США и Китае основных странах-потребителях углеводородов. В начале октября 2014-го цена на нефть марки Brent опустилась до 90 долларов, в ноябре — до 80-ти. А в последний день года упала до 55,27 долларов. Это были не кратковременные колебания: рынки лихорадило и в 2015-м. В январе был взят рубеж в 50 долларов, после чего произошло временное восстановление котировок. Однако в декабре того же года цены на Brent рухнули ниже 40 долларов за баррель. Это было вызвано тем, что страны ОПЕК в очередной раз отказались снижать квоты на добычу нефти.

© SputnikПрохожие на улице в Каракасе
© Sputnik
Прохожие на улице в Каракасе

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
Цены на нефть снижаются после рекордного роста

В первые дни 2016-го СМИ выходили с заголовками типа "Ситуация близка к панической". "Черное золото" стремительно дешевело: котировки пробили уровень в 30 долларов за баррель. России пришлось расплатиться за это почти трехлетней рецессией в экономике, обесцениваем рубля и падением реальных доходов населения.

Однако уже в феврале 2016-го на рынке нефти наметилась стабилизация. Баррель на тот момент стоил 33 доллара. В ноябре 2016-го члены ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) договорились о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки до 32,5 миллиона. В конце декабря баррель торговался уже по 57 долларов.

Несмотря на оживление рынка, пронесшийся по нефтяным экономикам вихрь кризиса оставил после себя значительные разрушения в буквальном смысле. Падение цен на углеводороды изменило жизнь обычных людей во многих странах в основном в худшую сторону.

"Думали, так будет всегда"

По Казахстану прокатились три волны девальвации в 2009-м, 2014-м и 2015 году. Власти объясняли это необходимостью поддержки национальной экономики. Но в результате в феврале 2016-го республика попала в десятку "самых несчастных" экономик мира по версии Bloomberg. Эксперты делали свои выводы на основании "индекса несчастья" (misery index), определяемого суммированием инфляции и безработицы. Снижение курса тенге ударило и по потребителям, для которых подорожали импортные товары, и по бизнесу. Для предпринимателей подорожало все от аренды до кредитов.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМужчина у информационного табло обменного пункта валюты в Алма-Ате. 2015 год
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мужчина у информационного табло обменного пункта валюты в Алма-Ате. 2015 год

"Все подняли. Бензин подняли. Доллар подняли. Хорошо, что зарплату… не подняли", — эту горькую шутку многие повторяли в Казахстане после резкого снижения курса национальной валюты. Ситуация осложнялась тем, что в республике многие расчеты велись с привязкой к доллару. Все попытки государства победить "долларизацию" в реальном секторе и финансах не принесли успеха.
"Мой бизнес разрушен, семья обнищала. Мы трудились по 24 часа в сутки и зарабатывали до 10 тысяч долларов в месяц. Думали, так будет всегда. Но волны девальвации поставили нам подножку. Мы упали и пока не можем подняться", —  рассказывает предприниматель Ольга Исхакова из Алма-Аты.

Греф: Россия и Казахстан защищены от кризиса высокой ценой на нефть
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Греф: Россия и Казахстан защищены от кризиса высокой ценой на нефть

История краха бизнеса Исхаковых типична для тысяч казахстанцев. Тем не менее они выстояли: их брак не распался, они не покончили жизнь самоубийством под грузом проблем.

Семейным предприятием Исхаковых был контейнер на одном из рынков барахолке. Дело кормило всю семью: супругов и четырех детей. "Мы решили расширить свой бизнес и взяли кредит в 2007 году под залог дома сестры. Кредиты тогда давали в основном в долларах. По нашим расчетам, мы должны были расплатиться очень быстро. Заработок позволял сделать это за три года. Но затем случился экономический кризис 2008-го", — вспоминает Надир Исхаков.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМестные жители на Центральном рынке Байконура, Казахстан
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Местные жители на Центральном рынке Байконура, Казахстан
Добыча нефти. Архивное фото
© Fotolia / marrakeshh
Назарбаев: Казахстан хочет получить нефть с Кашагана в конце 2015 года

Бизнес приходил в упадок, а долг только рос. У некогда успешных предпринимателей не хватало денег на еду. Они ходили на оптовый рынок на окраине города, чтобы подобрать там брошенные торговцами овощи — надо было хоть чем-то накормить детей. "В 2010 году произошла очередная девальвация. В 2014-м еще одна, ну и следующая в 2015-м. Что скрывать, мы питались объедками с "Алтын Орды" (оптовый рынок. Прим. ред.) и продолжали платить банку", — признается Ольга. Из-за девальваций сумма долга с процентами неимоверно увеличилась. Семья предпринимателей брала в 2007 году 5 миллионов тенге, а спустя десять лет должна банку еще… 12 миллионов (около 2,1 миллиона рублей по текущему курсу). Впрочем, Исхаковы не отчаиваются банк дал им отсрочку, у них есть на погашение кредита еще 10 лет.

Драматическую историю Исхаковых иллюстрирует сухая статистика. За два года число субъектов малого и среднего бизнеса в стране сократилось более чем в 2 раза. Сегодня ищут работу почти полмиллиона казахстанцев.

"Таксовать и продавать"

В Азербайджане в 2015 году национальная валюта, манат, девальвировалась дважды, потеряв более половины своей стоимости. Натиг Раминов (имя изменено по его просьбе) ведет в Баку рекламный бизнес, который устоял и после кризиса. "Но расценки снизились буквально на порядок. Это не преувеличение. Если раньше нормальную прибыль сулил рекламный контракт от 4-х тысяч долларов, то сейчас коллеги берутся и за заказ на 400 долларов. Думаю, на вопрос о том, упали ли доходы, можно не отвечать", — говорит предприниматель.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПродавщица на рынке в Баку
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Продавщица на рынке в Баку

Переквалифицироваться из-за экономического кризиса пришлось и бизнесменам, и "белым воротничкам" из банков. Однако выбор специальностей на рынке труда невелик. "Куда можно пойти? Таксовать и продавать. Большинство именно этим и занялось. Конечно, с разным результатом в зависимости от продвинутости и квалификации. Кто-то торгует арбузами на рынке, кто-то продает мебель в Instagram", — рассказывает рекламщик.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Алиев заявил, что Азербайджан не будет в будущем зависеть от цен на нефть

О том, что покупательная способность населения снизилась, Раминов судит по тому, что покупали его друзья в декабре 2017-го. "Перед Новым годом не было такого ажиотажа с покупками, как раньше. А до этого, в начале учебного года для многих семей серьезным финансовым вызовом было приобретение школьных принадлежностей. Причем даже для семей, считающихся обеспеченными. Практически ничего из того, что требуется ученику, в стране не производится. Импортная форма, рюкзаки, письменные принадлежности сильно подорожали", — поясняет он.

Тело на продажу

В марте 2017-го третий раз подряд страной с самой несчастной экономикой мира признали Венесуэлу. Ее благосостояние напрямую зависит от нефти. На фоне чудовищной инфляции — отдельные специалисты говорили о 4000 процентов — возник дефицит продовольствия.

© SputnikХуана и Хуанита
© Sputnik
Хуана и Хуанита

 

Многих кризис заставил бороться за существование в буквальном смысле. 50-летняя Хуана и ее 30-летняя дочь Хуанита зарабатывают на жизнь, торгуя своим телом. "Я предпочитаю работать проституткой, а не смотреть, как моя дочь ест из мусора или засыпает голодной", — объясняет свой выбор Хуанита.

Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
© AP Photo
"Возьмите нефть": Венесуэла просит Россию об отсрочке по долгу

Хуана пошла на панель в 2015-м, когда лишилась работы (она была администратором в парикмахерской). Затем к ней присоединилась и дочь, которую к тому времени бросил муж.

По словам Хуаниты, она продает себя, чтобы ее дети ели "хотя бы одно яйцо в день и маленький кусочек сыра утром". Иногда ей приходится самой отказываться от еды, чтобы дети не остались голодными.

Расценки у Хуаны и Хуаниты более чем скромные. За час они могут заработать 100 тысяч боливаров (1 доллар по реальному курсу черного рынка). Хорошая неделя приносит 400-500 тысяч боливаров (4-5 долларов, соответственно). Для сравнения, с 31 декабря минимальная зарплата в Венесуэле составляет 797 510 боливаров (8 долларов). Килограмм мяса стоит примерно 210 тысяч, курица — 170 тысяч. "Я бы солгала, если бы сказала, что могу купить килограмм мяса, Для нас это очень дорого", — признается Хуанита.

© SputnikВенесуэльские боливары
© Sputnik
Венесуэльские боливары

Каракас. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла закончила год с инфляцией более 2600%
Живут мать и дочь отдельно, в разных гостиницах. Хуана с двумя внуками — детьми Хуаниты, сыном и своим сожителем ютится в крошечной комнате без окон. Там только одна двуспальная кровать и небольшая электрическая плита с двумя конфорками.

Хуанита обосновалась в отеле в центре Каракаса. Она объясняет, что скрывает свое ремесло от детей, ведь ее могут лишить родительских прав. У Хуаниты было еще трое детей — младших. Их у матери-проститутки по суду отобрали родственники бывшего мужа. "По крайней мере, мои дети не ложатся спать, не поев", — пытается оправдать себя Хуанита.

© SputnikДети на улице в Венесуэле
© Sputnik
Дети на улице в Венесуэле

 

 

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена