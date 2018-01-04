Порошенко в очередной "последний раз" сказал России "прощай"

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко вновь напомнил, что в прошедшем году Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим, и опять "окончательно попрощался" с Россией.

Одна з найважливіших перемог року, яку ми здобули разом, — запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.



Україна сказала остаточне "прощавай" російській та радянській імперіям#Безвіз pic.twitter.com/dJi5Je7AAa — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 января 2018 г.

"Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное "прощай" российской и советской империям", — написал украинский лидер в Twitter.

Это уже не первое "последнее прощай" в адрес России со стороны украинского лидера. Аналогичное заявление Порошенко сделал в мае прошлого года — после того, как Совет министров Евросоюза одобрил решение о предоставлении Киеву безвизового режима. Глава государства тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой. Спустя неделю он заявил , что страна возвращается в "европейскую семью" и говорит "последнее "прощай" советской и российской империям". Накануне получения безвиза в июне президент Украины практически дословно повторил ту же самую фразу.

На следующий день Порошенко процитировал уже строки Михаила Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…" Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, похвалил украинского коллегу за интерес к русской литературе и предостерег его от "голубых мундиров" в Европе.

Безвизовый режим действует между Евросоюзом и Украиной с 11 июня, однако он не дает права на работу или учебу. Украинские власти не раз подчеркивали, что это "главное достижение" страны в 2017 году. При этом статистика показывает, что украинцы пока не спешат воспользоваться возможностью попутешествовать по Европе. На конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента граждан, выезжавших в страны Евросоюза. Для сравнения: до событий Евромайдана в 2013 году, по данным Еврокомиссии, украинцам выдали полтора миллиона шенгенских виз.