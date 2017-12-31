Климкин рассказал о главных достижениях Киева в 2017 году

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в предновогоднем видеообращении назвал главные достижения киевских властей в 2017 году.

К таковым он причислил введение безвизового режима с Европейским союзом и освобождение украинских военнопленных.

По мнению главы МИД, 2017-й год был полон "позитивных чувств". Особо Климкину запомнились "счастливые лица" украинских граждан, которые в первый раз пересекали границу ЕС по безвизу. "Нам нужно больше таких положительных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем", — отметил министр.

В заключение дипломат обратился к своим подчиненным и поблагодарил их за работу. Он также пообещал, что вверенное ему ведомство "сделает очень много" в 2018 году.