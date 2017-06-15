Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

ПУТИН ОТВЕТИЛ ПОРОШЕНКО НА ЦИТИРОВАНИЕ ЛЕРМОНТОВА: ПУСТЬ ОСОБО НЕ РАССЛАБЛЯЕТСЯ, "ГОЛУБЫХ МУНДИРОВ" В ЕС, КУДА ОН ВЕДЕТ УКРАИНУ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ В РОССИИ

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