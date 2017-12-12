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В мире

"Польша проживет без Украины". Как Варшава разочаровалась в своем союзнике

08:0012.12.2017
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© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фотоЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Филипп Прокудин. Во Львове взорвали польский автобус, и, словно в ответ на это событие, представитель МИД Польши Ян Парис заявил, что его страна "проживет и без Украины". Отношения между государствами сейчас находятся в самой нижней точке за последние 25 лет. При этом еще пару лет назад Варшава считалась адвокатом Киева в Европе. РИА Новости разбиралось, почему Польша так быстро и сильно разочаровалась в "подзащитной" Украине.

"Ангельское терпение" закончилось

Польский автобус, стоявший у одного из львовских отелей, был поврежден неизвестным взрывным устройством. МИД Польши официально расценил это как "очередной антипольский инцидент на территории Украины".

И как будто в резонанс с заявлением дипломатического ведомства, глава политического кабинета польского МИД Ян Парис выступил с резким заявлением о том, что существование Украины не является необходимым для Варшавы. "Украина нуждается в Польше. Польша без Украины вполне себе проживет", — отметил он. Парис также повторил давние претензии Варшавы к Киеву: украинские власти фальсифицируют историю.

Варшава. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Украина и Польша обсудили "дорожную карту" примирения народов двух стран

Эти резкие выпады в адрес Киева имели длинную предысторию обмена столь же "любезными" репликами между представителями двух стран. Так, сменивший на посту премьер-министра Польши Беату Шидло Матеуш Моравецкий в одном из первых заявлений счел нужным подчеркнуть, что Варшава не забудет геноцид на Волыни в 1940-х. А отношения с восточным соседом он предложил строить на "исторической правде".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАкция памяти жертв Волынской резни в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Акция памяти жертв Волынской резни в Варшаве

Немногим ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский без обиняков заявил, что "ангельское терпение" Варшавы по отношению к Киеву истощилось. "В течение двух лет на наши предложения не было ответа или реакция была отрицательной", — высказал он претензии украинским коллегам. Ващиковский также отметил, что у польского меньшинства на Украине есть проблемы с доступом к образованию на родном языке и до сих пор не получается эксгумировать тела жертв Второй мировой войны.

Митинг в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ответите не только за Бандеру. За что Варшава хочет наказать Киев

При этом в конце ноября заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев выступил с откровенно примирительными заявлениями. "Украинская сторона не заинтересована в ссорах с нашим стратегическим партнером. <…> И я понимаю проблематику нашего общего исторического прошлого", — сказал представитель Киева.

Провал "Восточного партнерства"

Самое удивительное то, что Варшава сегодня так громко ссорится с теми, кому помогала прийти к власти. Постмайданная политика Украины проводилась при деятельном участии Варшавы. Ведь проект Европейского союза "Восточное партнерство", который должен был быстрее подталкивать Киев к ассоциации с ЕС, предложен девять лет назад бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Именно подписание соглашения об ассоциации с Брюсселем было основным лозунгом демонстрантов в ходе Майдана зимы 2013-2014 годов.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники акции сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники акции сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве

Варшава долгое время считала себя адвокатом Украины в Европе, претендуя на роль главного посредника в отношениях Киева и европейских столиц. Еще в 2015-м замглавы польского МИД Конрад Павлик рассказывал, как много его страна сделала для поддержки постмайданного правительства. "В нашей стране лечились около 140 человек, раненых на Майдане во время Революции достоинства, и десятки солдат и офицеров, пострадавших в антитеррористической операции (военные действия киевских силовиков. — Прим. ред.) в Донбассе. <…> Ни одна другая страна не предоставила Украине такой большой помощи в этой сфере", — перечислял Павлик оказанные благодеяния. Дипломат также упомянул, что Варшава поддерживает "независимые" СМИ на Украине.

Рекламный щит с изображением Ярослава Качиньского
© REUTERS / Peter Andrews
Эксперт: рано или поздно Варшава и Киев "перессорятся и передерутся"

И спустя пару лет после столь многообещающих авансов и надежд в отношениях диалог сводится к обмену претензиями. Что же произошло за это время? В 2016-м МИД Польши констатировал, что программа "Восточного партнерства" оказалась провальной, так как и ЕС и Украина видели в этом проекте что-то свое — и эти видения не совпали. Киев рассчитывал на членство в Евросоюзе, которого ему никто не обещал.

За признанием дипломатического поражения последовал и конфликт из трактовки общей истории. В июле 2016 года Киевский городской совет практически единогласно проголосовал за переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Как позднее выяснилось, момент для прославления лидера Организации украинских националистов (ОУН)* власти Киева выбрали очень "удачно". В Польше активистов ОУН* и бойцов ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (УПА)* считают ответственными за массовые убийства этнических поляков в 1943 году.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМарш памяти жертв Волынской резни в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
Международный пограничный пункт пропуска Корчевая-Краковец
© РИА Новости / Стрингер
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Гнев "польских сантехников". Почему Варшава больше не любит Киев

Также в июле польский сейм признал вслед за сенатом Волынскую резню геноцидом и утвердил 11 июля днем памяти жертв этого события. Вряд ли депутаты в Варшаве так быстро и нервно отреагировали на инициативу властей украинской столицы. Такие решения обычно готовятся долгое время. Но выглядело это как стремительный ответ Польши на прославление украинских националистов.

"Конфликт был неизбежен"

И далее в СМИ основным фоном отношений двух стран стали сообщения о взаимных националистических провокациях. В декабре 2016-го в Перемышле прошел ежегодный "Марш перемышльских и львовских орлят" — так в Польше называют национальных героев, боровшихся против украинских националистов в 1918-1919 годах. Демонстранты выкрикивали "Перемышль, Львов — всегда польские".

Служба безопасности Украины в ответ запретила мэру Перемышля Роберту Хоме въезд в страну на пять лет. Притом что глава города выходку участников марша осудил. Сам Хома только присутствовал при литургии, предшествовавшей демонстрации. Варшава в свою очередь пригрозила серьезными последствиями.

В январе неизвестные облили красной краской могилы на польском кладбище в Киевской области. Чтобы не оставалось сомнений, по каким причинам вандалы мстили мертвым, на мемориалах были оставлены надписи: СС, ОУН* и УПА*.

Участники факельного шествия в честь 60-летия гибели командира УПА Романа Шухевича. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Или Бандера, или Европа. Варшава поставила Киев перед невозможным выбором

А в июле 2017-го уже в центре Варшавы перед учрежденным Днем памяти жертв Волынской резни прошли траурные мероприятия. Причем почтить память убитых соотечественников пришли не только активисты, но и представители правительства страны и депутаты сейма. Участники акции несли плакаты "Стоп Бандера" и "Помним Волынь". Словом, Варшава показала: неприятие украинского национализма — это официальный курс правительства. Ранее в том же месяце глава польской дипломатии Ващиковский разъяснил, что у Варшавы есть четкое и однозначное послание Киеву: "С Бандерой в Европу вы не войдете".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАкция памяти жертв Волынской резни в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Акция памяти жертв Волынской резни в Варшаве

В августе разразился еще один скандал. В Польше предложили разместить на страницах новых паспортов изображение Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове. Украинский МИД вручил ноту протеста послу Польши в Киеве. В Варшаве объяснили, что на польских паспортах виды Львова могут появиться, так как в документах будут помещены изображения "событий, мест и символов, связанных с восстановлением Польшей независимости в 1918 году". От идеи с видами Львова на польских паспортах потом отказались, но "осадок остался". Варшава показала, что не хочет соблюдать даже видимость политеса по отношению к восточному соседу.

Герб Украины в подземном переходе в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Плевок в лицо трезуба. Почему Варшава считает Киев "хамски неблагодарным"

"Конфликт был неизбежен, и начался он давно. Украинско-польские отношения находятся на самой нижней точке за период после распада СССР. В Украине и Польше похожие политические режимы, в которых гуманитарная политика отдана на откуп правым. А они делают то, что умеют: превращают историю в инструмент для достижения выгод в настоящем. Для обеих сторон это дешевый и эффективный пиар", — отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Пиар этот во многом рассчитан на внутреннюю аудиторию — польскую и украинскую. Но и то, что за националистической риторикой правительств стоят реальные противоречия, отрицать не получится. Варшава, попытавшись играть роль защитника Украины, столкнулась с тем, что для ее союзницы национальные герои — те, кто убивали поляков. Отказываться от прославления "героев" ОУН* и УПА* Киев не собирается, а значит, напряжение в отношениях двух стран пока никуда не уйдет. А взаимное разочарование (у Польши — из-за провала "восточной" политики, у Украины — из-за несбывшихся мечтаний о европейском будущем) может только усугубить горечь былых обид.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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