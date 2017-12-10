Варшава без Киева "отлично справится", заявили в МИД Польши

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Польша не нуждается в Украине и будет существовать вне зависимости от того, что там происходит. Такое заявление сделал глава политического кабинета польского МИД Ян Парис на заседании дискуссионного клуба "Ронин", сообщает RMF24.

Таким образом дипломат ответил на слова председателя Евросовета Дональда Туска, который ранее заявил, что "нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной".

По словам Париса, Польша будет существовать "независимо от того, что происходит на Украине, лучше там ситуация или хуже". При этом он подчеркнул, что отношения с Украиной не являются "необходимым условием существования свободной Польши".

"Они (украинские власти – Прим. ред.) считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины отлично справится", — заявил Парис.

После этого дипломат добавил, что "сильная и независимая Украина" все же "важна для Польши". Тем не менее, он упрекнул Киев в фальсификации истории и преследовании меньшинств.

В отношениях Варшавы и Киева в последнее время возникла напряженность из-за разногласий по историческим вопросам. Так, в Польше крайне негативно относятся к Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* и ее лидерам Степану Бандере и Роману Шухевичу, так как считают их ответственными за Волынскую резню. На Украине Бандеру и Шухевича называют национальными героями и борцами за независимость. Нередки случаи осквернения польских памятников на Украине и украинских в Польше.

Кроме того, польские власти ранее заявляли, что не пустят в страну украинцев с антипольскими взглядами —в черном списке Варшавы уже оказался секретарь государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремет.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.