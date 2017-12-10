Неизвестные повредили польский автобус под Львовом

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Неизвестные в ночь на воскресенье повредили автобус с польскими регистрационными знаками в Львовской области, глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент "провокацией" и пообещал, сделать все, чтобы его расследовать.

По данным управления Нацполиции в Львовской области, в воскресенье поступило сообщение о том, что на стоянке у отеля во Львовской области неизвестные ночью повредили припаркованный автобус с иностранными номерами.

"Правоохранители, которые прибыли на место происшествия установили, что в ночь с 9 на 10 декабря, неизвестные повредили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса MAN", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, никто не пострадал, на месте работает следственно-оперативная группа.

"Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке вблизи Львова. Обошлось без жертв! Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу — не получится!", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Визит президента Польши на Украину ожидают 13 декабря.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".