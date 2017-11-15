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В мире

Китайские туристы, белые шаманы и Путин: кто спасет Байкал?

08:0015.11.2017
(обновлено: 08:14 15.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкНочное небо из бухты Саган-Заба на озере БайкалНочное небо из бухты Саган-Заба на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

"Сейчас на Байкал приезжает много туристов, в том числе иностранцев, в основном из Китая, — рассказывает Анастасия Емельянова, одна из создателей самого популярного байкальского тревел-блога "В путь-палатку". — Мы как-то остановились по дороге на Ольхон (крупнейший остров на озере Байкал. — Прим. ред.) и увидели, что китайцы с огромными баулами куда-то идут. Посмотрели за ними — и увидели даже не свалку, а просто мусор разбросанный. И китайцы выбрасывают там эти свои огромные пакеты. Мы им делаем замечание, а они: "Ну тут же мусор и так валяется, вот и мы выкинули".

И ведь сложно их обвинить или как-то остановить, считает Анастасия: "Действительно, а ведь кто-то этот мусор там вначале бросил. Грязные берега, хаотичный, неорганизованный туризм — это в целом сейчас проблема Байкала".

Откуда взялась байкальская грязь

Туристические объекты на Байкале регулярно проверяют. Регулярно фиксируют незаконный сброс отходов в самое глубокое озеро мира. Вода в нем — изначально чистейшая, но туда постоянно попадают отходы из реки Селенги (от городов Монголии и российских предприятий и водостоков), а также от незаконных мини-гостиниц и турбаз по берегам всего Байкала.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВолонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group "360 минут"
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Волонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group "360 минут"
На Байкале выявлено 16 загрязняющих озеро незаконных баз отдыха
© РИА Новости / Михаил Мордасов
На Байкале выявлено 16 загрязняющих озеро незаконных баз отдыха

Только по результатам одной недавней прокурорской проверки выявлено, что большая часть баз отдыха на Ольхоне работает незаконно и сбрасывает отходы в озеро.

Выяснилось, что лишь три турбазы на острове — это действительно туристические объекты (из 19 проинспектированных). Земли еще шестнадцати зарегистрированы либо под индивидуальное строительство, либо как подсобное хозяйство. Следовательно, заниматься приемом туристов они не могут. Ранее появлялась информация о различных нарушениях в других пятидесяти базах отдыха Ольхонского района. 

Кроме того, в результате проверки выяснилось, что более половины баз отдыха не имеет лицензий на забор подземных вод. При этом состояние скважин не отвечает необходимым санитарным требованиям.

© РИА Новости / Вера КостамоОстров Ольхон
© РИА Новости / Вера Костамо
Остров Ольхон

"Зафиксированы многочисленные факты размещения негерметичных выгребных ям и надворных туалетов. Система сбора жидких бытовых отходов не налажена, все туристические объекты ведут сброс канализационных стоков в грунт, причиняя вред земельным и водным ресурсам", — сообщили представители прокуратуры Иркутской области.

Китайские туристы: желанные гости или захватчики?

Казалось бы, причем здесь Китай? А просто с недавних пор владельцами мини-гостиниц и хостелов становится все больше выходцев из Китая. Участки в прибайкальских поселках раскупаются в собственность, на них строятся малоэтажные дома, туда приезжают китайские туристы. Только доходов в местные бюджеты при этом практически нет: все новые особняки или коттеджи, переоборудованные под небольшие отели, в большинстве случаев считаются просто частными владениями, то есть обычными домами, а туристы — вроде как просто гости хозяев). И с них никаких налогов, никаких обязательств — ничего.

По данным Ростуризма, поток китайских туристов в Иркутскую область в 2016 году вырос на 158 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Туристический поезд Великий Чайный путь Маньчжурия - Сибирь
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Затаившийся дракон: куда утекают деньги китайских туристов в России

На Байкале китайские туристы ведут себя примерно так же, как и везде: держатся группами, едят в своих проверенных местах, сувениры и подарки покупают опять же в своих магазинах (чаще дороже, чем в обычных российских). Сами туры стоят у китайских турагентств дешево (предложения российских туроператоров в сравнении с ними уже неконкурентоспособны).

Позже миллионы юаней с помощью китайских гидов, которые водят туристов по магазинам соотечественников, остаются в китайском же бизнесе.
"Путешествовать по России предпочитают пары, в которых супругам за пятьдесят, — говорит Анна Сибиркина, руководитель программы China Friendly туристической ассоциации "Мир без границ". — Чаще всего они приезжают в Москву и Санкт-Петербург. А чтобы подышать чистым воздухом, толпы туристов с рюкзаками отправляются на берега Байкала".

© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкПоселок Сахюрта на Малом море, где находится переправа на остров Ольхон
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Поселок Сахюрта на Малом море, где находится переправа на остров Ольхон

Почти вся территория вокруг Байкала является заповедной, там ничего строить нельзя. "А в деревнях и поселках — пожалуйста, можно купить участки, например в Бугультейке или Хужире, — рассказывает тревел-блогер Анастасия Емельянова. — Никто не мешает выкупить у местных жителей землю и строить дома, пусть не в 20 метрах от воды, но тоже совсем рядом. Так, собственно, на берегах Байкала и оказались китайцы, к которым, впрочем, местные жители и туристы относятся вполне терпимо и дружелюбно".

Пока арифметика простая: деньги китайских туристов, которые могли бы поступать в российский бюджет и работать на российский бизнес, возвращаются в Китай, а байкальскую воду, землю и воздух иностранные граждане используют практически бесплатно.

Проблемы туристического Байкала

В любом случае основные проблемы туристической отрасли вокруг озера Байкал связаны все же не с гостями из Китая. Да, периодически в соцсетях появляются возмущенные комментарии по поводу того, что наши соотечественники отказываются селиться в гостиницах после того, как там отдохнули китайские туристы (те якобы готовят там свою еду, специфический запах которой не выветривается из деревянных коттеджей). Да и за вывоз мусора хозяева китайских "отелей" не платят.

Но ведь те же мусорные свалки появляются в заповедных местах в гораздо большем количестве именно после российских туристов, которых в этих местах на порядок больше китайских.

Для сравнения: за девять месяцев текущего года Иркутскую область посетили около 120 тысяч туристов из Китая. "Это 10% от общего количества туристских прибытий в регион, — сообщили в РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской области. — Что касается сбора отходов, то сейчас это одна из наиболее трудноразрешимых проблем. Как отмечалось на совещании в правительстве Иркутской области в июне 2017 года, "сложившаяся ситуация остается крайне напряженной и требует незамедлительного вмешательства, консолидации всех имеющихся сил и средств. Единственный полигон Ольхонского района фактически не способен принять накапливаемый объем мусора".

По мнению президента России Владимира Путина, который в августе этого года побывал на Байкале, "бесконтрольность так называемых диких туристов приводит к стихийным свалкам на берегу и мусору в водоемах", а "стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на байкальские путешествия — часто к игнорированию ими экологических норм".

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© Ruptly
Путин на Байкале выпустил в озеро около 50 тысяч мальков омуля

"Очевидно, что организованный турпоток на Байкал приносит региону гораздо меньше проблем и гораздо больше денег", — считают и в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

Агентство по туризму Иркутской области участвует в работе проекта "Байкал: Великое озеро Великой страны", основной идеей которого является сохранение уникальной экосистемы озера. На основании проведенного анализа спроектированы основные маршруты для разных видов туризма. "Создание инфраструктуры на этих маршрутах позволит перераспределить потоки отдыхающих, — заявили РИА Новости в пресс-службе Иркутской области. — Также это позволит добиться повышения экономической эффективности при одновременном снижении антропогенной нагрузки.

"Байкал — это и нетронутая дикая природа, и простая, малоразвитая инфраструктура размещения и досуга с большими расстояниями и плохими дорогами. Продавая такие туры, надо четко и ясно дать понять клиенту, что его ждет. Этого сегодня большинство агентов не делают вообще", — рассказали в пресс-службе компании "Русский Экспресс".


В Прибайкальском нацпарке обновят инфраструктуру
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
В Прибайкальском нацпарке обновят инфраструктуру

За резко возросшим интересом к отдыху на озере Байкал и стихийным строительным бумом в близлежащих поселках должно, по идее, последовать разумное и планомерное благоустройство, а также обеспечение экологической безопасности. С этим на Байкале пока проблемы.

"Особое место в заповедной системе занимает Байкальская территория, для которой наиболее актуальны вопросы отсутствия очистных сооружений на предприятиях и в портах, размещения отходов от хозяйственной и рекреационной деятельности, незаконного строительства в водоохранной зоне", — считает генпрокурор России Юрий Чайка.

Президент РФ Владимир Путин в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Жители Ольхона хотели плыть на лодке 300 км, чтобы поговорить с Путиным

К тому же имеются проблемы со строительством дорог на заповедных территориях и с транспортной доступностью региона. Умар Рамазанов, назначенный 9 ноября исполняющим обязанности директора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", сообщил РИА Новости, что дорога в поселок Хужир на острове Ольхон, а также некоторые другие территории, где уже ведется хозяйственная деятельность, будут исключены из природоохранной зоны. По его словам, "этот вопрос стоял на повестке дня более 30 лет".

Транспортный коллапс, к примеру, наблюдался этим летом на паромной переправе к острову Ольхон. Туристов на острове было так много, что паромы едва справлялись со все возрастающим потоком.

Долгая байкальская дорога

В конце июля произошел сбой в системе управления паромом "Семен Батагаев", запущенным в эксплуатацию в этом сезоне. Работу судна приостановили, на рейсах осталось два небольших парома, в результате 30 июля в очереди на материк стояло около 700 автомобилей.

 

"Это просто конец света, люди друг у друга пирожки и чебуреки выхватывали, кошмар!", "Камнями люди дрались, строили баррикады!", "Желания нет больше так ездить отдыхать (на Байкале. — Прим. ред.)" — это лишь немногие и самые, пожалуй, сдержанные реплики туристов, простоявших в очереди более 15 часов без воды, еды и туалетов (в соцсетях возмущенные отдыхающие в выражениях, естественно, не стеснялись).

Можно, конечно, обвинять самих туристов в том, что они повсюду мусорят или слишком агрессивно себя ведут в стрессовых ситуациях. Но кто эти ситуации допустил?

Акция по уборке берега и акватории озера Байкал от мусора
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Добровольцы за день очистили берега Байкала от мусора

Не хватает летом паромов, а зимой хивусов (катеров на воздушной подушке) — кто мешает ввести дополнительные рейсы? Туристы и владельцы коттеджей устраивают стихийные свалки — а куда им выкидывать мусор, если необходимых контейнеров просто нет?

В результате, чтобы очистить берега Байкала, ежегодно проводятся масштабные акции волонтеров: сотни людей приезжают в заповедные места, чтобы сделать за власти (и местные, и федеральные) их работу.

© РИА Новости / Нина КремницерВо время обряда на берегу Братского водохранилища. 29 октября 2017
© РИА Новости / Нина Кремницер
Во время обряда на берегу Братского водохранилища. 29 октября 2017

А пока в Иркутской области шаманы просят силы природы помочь заповедному Байкалу. Задобрить духов воды пытаются Олег Шобокшонов, Илья Амаханов и Мария Бадагуева, инициировавшие специальный обряд. Как объяснили РИА Новости сами бурятские шаманы, поскольку люди загрязняют берега, вырубают лес и сбрасывают в воду отходы, то духи отворачиваются от них.

"Поэтому мы, собравшись вместе перед наступлением холодов, решили еще раз попросить наших богов не гневаться, стать добрее", — рассказала шаманка Мария Бадагуева.

На всякий случай пусть поколдуют там по-хорошему — не помешает пока.

Славное море - священный Байкал
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкО Байкале невозможно рассказать без слова "самый". Байкал — самое глубокое озеро в мире, оно содержит самые большие запасы пресной воды, а понять насколько мощна его энергетика, может только тот, кто побывал на его берегах.Вид на пролив Малое море с острова Ольхон
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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О Байкале невозможно рассказать без слова "самый". Байкал — самое глубокое озеро в мире, оно содержит самые большие запасы пресной воды, а понять насколько мощна его энергетика, может только тот, кто побывал на его берегах.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПроисхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. Возраст озера ученые традиционно определяют в 25-35 млн лет. Этот факт также делает Байкал уникальным, так как большинство озер, особенно ледникового происхождения, живут в среднем 10-15 тыс. лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются.Судно плывет по озеру Байкал возле острова Ольхон
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Происхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. Возраст озера ученые традиционно определяют в 25-35 млн лет. Этот факт также делает Байкал уникальным, так как большинство озер, особенно ледникового происхождения, живут в среднем 10-15 тыс. лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкТочная глубина озера до сих пор неизвестна, среди экспертов есть мнение, что Байкал сообщается с мировым океаном.Ночное небо из бухты Саган-Заба на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Точная глубина озера до сих пор неизвестна, среди экспертов есть мнение, что Байкал сообщается с мировым океаном.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРека Осиновка в Байкальском национальном заповеднике.Река Осиновка в Байкальском Национальном заповеднике
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Река Осиновка в Байкальском национальном заповеднике.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗимние виды озера Байкал в районе поселка Листвянка.Зимние виды озера Байкал в районе поселка Листвянк
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зимние виды озера Байкал в районе поселка Листвянка.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкБайкал зимой - не только в самый большой в мире каток, но и в волшебное зеркало, украшенное причудливыми торосами и трещинами.Торос на фоне штормовых облаков на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Байкал зимой - не только в самый большой в мире каток, но и в волшебное зеркало, украшенное причудливыми торосами и трещинами.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВалентин Распутин писал, что и коренные жители байкальских земель, и русские, пришедшие на берега озера уже в XVII веке, и путешествующие иноземцы, преклоняясь перед величественной неземной красотой Байкала, называли его "святым морем", "святым озером" и источником "святой воды".Шаман Валентин Хагдаев в горах побережья Байкала
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Валентин Распутин писал, что и коренные жители байкальских земель, и русские, пришедшие на берега озера уже в XVII веке, и путешествующие иноземцы, преклоняясь перед величественной неземной красотой Байкала, называли его "святым морем", "святым озером" и источником "святой воды".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВолонтер Байкальской береговой службы на уборке мусора на берегу озера Байкал.Работа волонтеров Байкальской береговой службы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Волонтер Байкальской береговой службы на уборке мусора на берегу озера Байкал.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкДолина реки Анга в Тажеранской степи - реликтовом природном комплексе на территории Иркутской области.Долина реки Анга в Тажеранской степи - реликтовом природном комплексе на территории Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Долина реки Анга в Тажеранской степи - реликтовом природном комплексе на территории Иркутской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСреди трех десятков островов Байкала, особенно выделяется Ольхон, и как самый крупный остров на озере, и как самый легендарный. Этот участок суши является географическим, историческим и сакральным центром озера – сосредоточием древних и исторических преданий.Турист отдыхает на острове Ольхон
© РИА Новости / Илья Питалев
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Среди трех десятков островов Байкала, особенно выделяется Ольхон, и как самый крупный остров на озере, и как самый легендарный. Этот участок суши является географическим, историческим и сакральным центром озера – сосредоточием древних и исторических преданий.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкЗимой Байкал превращается в одну большую трассу, где можно передвигаться на автомобилях, снегоходах, судне-амфибии на воздушной подушке и собачьих упряжках. Причем добраться до самых уделенных мест на озере таким образом получается гораздо быстрее, чем по открытой глади воды летом.Мыс Хобой (северная часть острова Ольхона), мыс Рытый (слева) и полуостров Святой нос (справа). Вид на северную часть озера Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Зимой Байкал превращается в одну большую трассу, где можно передвигаться на автомобилях, снегоходах, судне-амфибии на воздушной подушке и собачьих упряжках. Причем добраться до самых уделенных мест на озере таким образом получается гораздо быстрее, чем по открытой глади воды летом.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкБайкальская нерпа - это единственный вид пресноводных тюленей, которые обитают исключительно в байкальских глубинах. Ушканские острова служат им естественным лежбищем. Зимой эти реликтовые млекопитающие часто прячутся на торосистых участках озера.Нерпа на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Байкальская нерпа - это единственный вид пресноводных тюленей, которые обитают исключительно в байкальских глубинах. Ушканские острова служат им естественным лежбищем. Зимой эти реликтовые млекопитающие часто прячутся на торосистых участках озера.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкПролив Малое море на озере Байкал.Пролив Малое море на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Пролив Малое море на озере Байкал.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкЗакат на трассе Иркутск - МРС у озера Байкал.Закат на трассе Иркутск - МРС у озера Байкал
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Закат на трассе Иркутск - МРС у озера Байкал.
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