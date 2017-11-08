На Байкале выявлено 16 загрязняющих озеро незаконных баз отдыха

Западно-Байкальская межрайонная прокуратура провела проверку ряда объектов туристической инфраструктуры на Байкале. По итогам было выявлено, что большая часть баз отдыха на острове Ольхон работает незаконно и сбрасывает отходы в озеро, сообщает "Российская газета".

По информации издания, только три турбазы на острове работают как туристические объекты, в то время как земли остальных 16 зарегистрированы либо под цели индивидуального строительства, либо как подсобное хозяйство. Следовательно, заниматься приемом туристов они не могут.

Кроме того, в результате проверки выяснилось, что более половины баз отдыха не имеет лицензий на забор подземных вод для обеспечения питьевых и хозяйственных нужд. При этом санитарное состояние скважин не отвечает необходимым санитарным требованиям.

"Специалистами зафиксированы многочисленные факты размещения негерметичных выгребных ям и надворных туалетов. Однако система сбора жидких бытовых отходов не налажена, в связи с чем все туристические объекты ведут сброс канализационных стоков в грунт, причиняя вред земельным и водным ресурсам", — приводятся в сообщении слова представителя прокуратуры Иркутской области.