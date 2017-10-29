Бурятские шаманы попросили духов воды решить экологические проблемы Байкала

БИЛЬЧИР (Иркутская область), 29 окт – РИА Новости, Нина Кремницер. Шаманы провели обряд поклонения духам воды на берегу Братского водохранилища, где расположен их родной поселок Бильчир Иркутской области; они попросили силы природы не допустить обмеления Байкала.

Уровень воды в самом глубоком озере планеты в 2014 году достиг критической отметки, ситуация остается острой. Из-за обмеления озера страдают расположенные рядом города. Шаманы считают причиной обмеления гнев духов воды и пытаются задобрить их с помощью обрядов.

Гнев духов

В 2014 году уровень воды в Байкале снизился на 40 сантиметров и достиг критической отметки – 456 метров. В результате этого достаточного редкого явления, а за последние 60 лет оно наблюдается впервые, страдают населенные пункты в Бурятии и Иркутской области: высыхают колодцы, горят торфяники, возникает угроза для тепло- и водоснабжения городов на берегах Ангары. Ситуация с обмелением озера и сегодня остается острой. Вслед за Байкалом мелеют водохранилища, созданные на Ангаре во время строительства каскада ГЭС – Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской.

Состояние Братского водохранилища вызывает тревогу не только по причине снижения уровня воды, но и из-за ее плохого качества. Масштабное затопление таежных территорий в период строительства гидроэлектростанций привело к серьезным экологическим проблемам. На дне водоема осталось до 25 миллионов кубических метров леса. Гниющая древесина вызывает фенольное загрязнение и провоцирует интенсивное размножение фитопланктона.

Ученые связывают проблемы обмеления водоемов и обострение экологических проблем с масштабными природными пожарами, вредными промышленными выбросами, варварской вырубкой лесов, перегруженностью рек гидроэлектростанциями, а также климатическими изменениями – среднегодовая температура в Сибири из года в год повышается.

Бурятские шаманы видят проблему в другом – по их мнению, вода уходит из-за гнева духов. Чтобы духи стали более благосклонными, шаманы задабривают их с помощью обрядов.

Хранители родовой традиции

В переводе с бурятского название райцентра Оса означает "вода". Испокон веков местные жители относились к воде с почтением и весной, когда на реках вскрывался лед, просили духов дать вдоволь дождей, но не допустить наводнений. В этом году шаманы религиозного объединения "Бургэд" Осинского района решили обратиться к духам-покровителям воды не только весной, но осенью "перед закрытием небесных врат", когда уличные обряды еще допустимы. Зимой шаманам разрешается камлать — задабривать духов — только в домах.

Как объяснили РИА Новости сами шаманы, инициировавшие обряд – Олег Шобокшонов, Илья Амаханов и Мария Бадагуева — люди загрязняют берега, вырубают лес, сбрасывают в воду отходы, поэтому духи отворачиваются от них. "Поэтому мы, собравшись вместе перед наступлением холодов, решили еще раз попросить наших богов не гневаться, стать добрее", — говорит шаманка Мария Бадагуева.

Буряты верят, что миром управляют природные явления и духи предков, а шаман – это посредник между миром божеств и людей. Вся жизнь человека, поклоняющегося духам, связана с проведением обрядов, которые сопровождают его от рождения до смерти.

Развитие научных технологий никак не влияет на многовековой опыт жизни бурятской общины. Здесь, как и сотни лет назад, главенствует принцип выживания рода. Заболевший человек призывает к себе не только врача, но и шамана, который нередко сам выступает в качестве лекаря. К примеру, Мария Бадагуева – целительница. Она говорит, что лечит испуг, снимает порчу и может вернуть человеку душу.

"Были такие случаи, что ребята возвращались с армейской службы, из "горячих точек", а душа оставалась в тех местах, где они воевали. Они болели, страдали, искали помощи, и я возвращала им душу с помощью специального обряда", — рассказывает Мария.

Ее предки были шаманами в 18 поколениях. "Бабушка была шаманка и целительница. Я росла с ней, видела, как она проводит обряды, как помогает людям. Потом бабушки не стало, а я начала болеть. Помню, молоденькая еще была, приду с учебы, лягу на кровать, а сил встать нет. У тетки тогда жила в Иркутске. Она и навела меня на мысль, что надо продолжать дело предков", — объясняет целительница.

© РИА Новости / Нина Кремницер Мария Бадагуева во время обряда на берегу Братского водохранилища. 29 октября 2017 © РИА Новости / Нина Кремницер Мария Бадагуева во время обряда на берегу Братского водохранилища. 29 октября 2017

Крестились за рубашку

В Осинском районе – одном из шести муниципалитетов Усть-Ордынского Бурятского округа, шаманизм – главенствующее религиозное верование. Здесь есть немало православных, мусульман и буддистов, но и среди них немало приверженцев шаманизма. Например, директор бильчирского психоневрологического интерната Наталья Петрова считает себя православной, отмечает христианские праздники, ходит в церковь, однако ее муж является шаманом, и шаманские обряды в доме – не редкость.

"Муж у меня – шаман. У него предки в роду до девятого колена были шаманами. Он к своему призванию не сразу пришел, болел долго. Мы обязательно проводим дома все положенные по бурятским обычаям обряды. И здесь многие семьи так живут", — рассказывает Наталья.

Стать шаманом не возбраняется никому. Даже мэр Осинского района Виктор Мантыков, по его собственному признанию, проводит обряды для своих домочадцев. Рассказывая об особенностях местного менталитета, мэр отметил, что осинских бурят раньше агитировали быть и православными, и ламаистами. "Тем, кто крестился, рубашку давали. Многие из-за этого крестились по два, по три раза, но все равно оставались верными своей традиции", — объяснил глава района.

Говорят, что человек, которому судьбой предначертано общаться с духами, перед тем как стать шаманом обычно долго болеет, а врачи в таких случаях помочь ничем не могут, как ни стараются.

Черные и белые

По словам Марии Бадагуевой, шаманы у бурят делятся на черных и белых. Белые совершают обряды только на прибывающей фазе Луны, а черным разрешено общаться с духами независимо от фазы. Мария – белая шаманка. На груди у нее оберег из серебра, такой носят все белые шаманы. Еще "от негативной энергии" белым шаманам разрешено носить оберег из нефрита, а черные могут использовать также металлы темного цвета. При этом шаманы не носят золото, считая, что оно притягивает зло.

"Всем шаманам, и черным, и белым, нельзя творить зло, нельзя совершать обряды, которые могут кому-то навредить. За это разгневанные духи могут покарать весь род", — объясняет Мария.

Важно, чтобы шаман был признан своим родом, поскольку его дар востребован прежде всего многочисленными родственниками, а его главное призвание — оберегать род и заботиться о его процветании.

Настоящие шаманы денег за свою работу не берут. Но каждый, кто призывает шамана, что-то оставляет ему в знак благодарности. По признанию местных жителей, один обряд обходится им в 3 тысячи рублей. Встречается и немало мошенников.

Чтобы сохранить чистоту своих рядов в Осинском районе шаманы объединились и создали религиозную организацию "Бургэд", что в переводе с бурятского означает "орел". Здесь организуют встречи с туристами, среди которых немало иностранцев, проводят обряды посвящения, круглые столы на религиозную тематику, передают традиции молодежи.

© РИА Новости / Нина Кремницер Шаман Илья Амаханов на берегу Братского водохранилища рядом с поселоком Бильчир. 29 октября 2017 © РИА Новости / Нина Кремницер Шаман Илья Амаханов на берегу Братского водохранилища рядом с поселоком Бильчир. 29 октября 2017

Поклонение воде

Практически все бурятские обряды сопровождаются разжиганием огня, даже когда речь идет о поклонении воде. Через огонь духам предлагается привычная для бурят пища – молоко, саламат, лепешки. Нередко в ход идут водка и сигареты. Все это под монотонное чтение молитв кладется в огонь. Пищу духам предлагают все шаманы по очереди. Считается, что чем больше шаманов участвуют в поклонении, тем сильнее эффект.

Олег Шобокшонов и Илья Амаханов не так давно получили посвящение. Но более опытная и признанная шаманка Мария Бадагуева предлагает духам пищу последней. По традиции у бурятских шаманов первыми всегда совершают обряд мужчины. Есть даже праздники жертвоприношения – тайлаганы, куда женщин не пускают вовсе.

После подношения духам пищи и чтения молитв все отправляются к воде и, стоя у ее кромки, бросают в водохранилище монетки серебристого цвета или камушки. Мимо по берегу пробегают лошади, над водой пролетают чайки, а из-за далеких туч пробиваются лучи солнца. Мария отмечает, что это хорошие знаки. Любые изменения в окружающей природе, происходящие во время обряда, что-то символизируют. Шаманы читают их как книгу. Особым знаком благосклонности духов считается появление в небе орла. Эта птица и места ее обитания у бурят священны.

Наконец все возвращаются обратно к догорающему огню. Каждый участник обряда съедает кусок лепешки, остатки пищи отдаются костру.

Завершив обряд, Олег Шобокшонов отмечает, что в Осинском районе живут люди самых разных национальностей. "У нас разная вера, но в конечном итоге все мы мечтаем о мире, где можно дышать чистым воздухом, пить воду из ручья, наслаждаться красотой родной земли. Для этого человеку надо соблюдать обычаи предков и не нарушать установленного в природе порядка", — считает он.