Пользователи Twitter предложили подарить остров отключившему аккаунт Трампа

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter поздравляют и благодарят сотрудника компании, по вине которого аккаунт президента США Дональда Трампа был отключен в течение 11 минут.
Владеющая сетью микроблогов компания сообщила о расследовании инцидента и объявила, что аккаунт президента США отключил сотрудник, который работал в компании последний день.
"#TrumpsTwitter"— The Invisible Man (@invisibleman_17) 3 ноября 2017 г.
When you thought #trump's twitter was deleted but then it came back within 70 seconds… pic.twitter.com/ynAZIFsL5o
Пользователь @invisibleman_17 опубликовал видео ребенка, который в ужасе разворачивается и бежит в другую сторону от оператора. При этом, он добавил подпись: "Когда аккаунт Трампа удалили, а затем он восстановили через 70 секунд".
Ряд пользователей призвали Twitter повысить экс-сотрудника компании, а также посвятили инциденту стихи.
"Пожалуйста, подарите сотруднику Twitter медаль, рыцарское звание, бутылку шампанского и маленький тропический остров", — попросила владелица микроблога @ElenaBjxrn.
Один из пользователей сравнил отключение аккаунта с последними минутами фильма "Побег из Шоушенка".
Владельцы микроблога также делились скриншотом удаленного микроблога Трампа, где сообщалось, что "@realDonaldTrump (настоящий Дональд Трамп) не существует".
"О, если бы", — прокомментировал скриншот один из пользователей.
Дональд Трамп в снова действующем аккаунте на Twitter также прокомментировал инцидент и заявил, что заблокировавший его микроблог сотрудник "может наконец-то прославиться".
Президент США Дональд Трамп известен своим пристрастием к публикации сообщений в своем микроблоге, за что часто подвергается критике американскими СМИ. Сам он объясняет свою активность в Twitter желанием противостоять "фейковым СМИ".