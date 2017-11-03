Пользователи Twitter предложили подарить остров отключившему аккаунт Трампа

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter поздравляют и благодарят сотрудника компании, по вине которого аккаунт президента США Дональда Трампа был отключен в течение 11 минут.

Владеющая сетью микроблогов компания сообщила о расследовании инцидента и объявила, что аккаунт президента США отключил сотрудник, который работал в компании последний день.

"#TrumpsTwitter"

When you thought #trump's twitter was deleted but then it came back within 70 seconds… pic.twitter.com/ynAZIFsL5o — The Invisible Man (@invisibleman_17) 3 ноября 2017 г.

​Пользователь @invisibleman_17 опубликовал видео ребенка, который в ужасе разворачивается и бежит в другую сторону от оператора. При этом, он добавил подпись: "Когда аккаунт Трампа удалили, а затем он восстановили через 70 секунд".

"Я так понимаю, что вы расследуете, кто должен получить бонус в миллион долларов?" — написал один из пользователей Twitter в ответ на заявление компании.

Ряд пользователей призвали Twitter повысить экс-сотрудника компании, а также посвятили инциденту стихи.

"Пожалуйста, подарите сотруднику Twitter медаль, рыцарское звание, бутылку шампанского и маленький тропический остров", — попросила владелица микроблога @ElenaBjxrn.

Один из пользователей сравнил отключение аккаунта с последними минутами фильма "Побег из Шоушенка".

"Эти 11 минут были такими же, как когда Энди (главный герой фильма) включил в Шоушенке запись оперы по громкой связи", — написал шуточный аккаунт Роджера Стерлинга, персонажа американского телесериала "Безумец". Некоторые пользователи также сообщили, что отключение аккаунта Трампа стало "лучшим моментом 2017 года".

Владельцы микроблога также делились скриншотом удаленного микроблога Трампа, где сообщалось, что "@realDonaldTrump (настоящий Дональд Трамп) не существует".

"О, если бы", — прокомментировал скриншот один из пользователей.

Дональд Трамп в снова действующем аккаунте на Twitter также прокомментировал инцидент и заявил, что заблокировавший его микроблог сотрудник "может наконец-то прославиться".

Президент США Дональд Трамп известен своим пристрастием к публикации сообщений в своем микроблоге, за что часто подвергается критике американскими СМИ. Сам он объясняет свою активность в Twitter желанием противостоять "фейковым СМИ".