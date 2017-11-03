Twitter сообщил об отключении аккаунта Трампа

Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter был "непреднамеренно отключен" и не работал 11 минут, начато расследование, говорится в заявлении социальной сети.

"Ранее сегодня учетная запись @realdonaldtrump была непреднамеренно отключена из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт был отключен на 11 минут и с тех пор восстановлен. Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги, чтобы это не повторилось", — заявили в Twitter.

Трамп известен своим пристрастием к публикации сообщений в своем микроблоге в Twitter, за что его часто критикует американская пресса. Сам он объясняет свою активность в соцсети желанием противостоять "фейковым СМИ".

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