Twitter сообщил об отключении аккаунта Трампа

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter был "непреднамеренно отключен" и не работал 11 минут, начато расследование, говорится в заявлении социальной сети.
"Ранее сегодня учетная запись @realdonaldtrump была непреднамеренно отключена из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт был отключен на 11 минут и с тех пор восстановлен. Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги, чтобы это не повторилось", — заявили в Twitter.
Трамп известен своим пристрастием к публикации сообщений в своем микроблоге в Twitter, за что его часто критикует американская пресса. Сам он объясняет свою активность в соцсети желанием противостоять "фейковым СМИ".
$V #SAI:A Twitter employee 'inadvertently' took down Trump's account for 11 minutes https://t.co/OHyfkBujnh pic.twitter.com/RGpA7SMpMn— Vi Rai⚡️ (ϑ ℛai) (@vrai777) 3 ноября 2017 г.