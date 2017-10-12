Facebook после публикации "российской рекламы" расскажет, кто был ее целью

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Facebook опубликует данные о том, на кого была нацелена так называемая "российская реклама", после того, как она станет достоянием общественности, заявила в четверг исполнительный директор компании Шерил Сандберг.

Ранее Facebook утверждал, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Сенатский комитет по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы. Лидеры комитета заявляли о намерении опубликовать данную рекламу.

"Как только данная реклама будет опубликована, мы опубликуем данные о том, на кого она была нацелена. Мы намерены быть полностью прозрачными в этом вопросе", — сказала Сандберг в интервью порталу Axios.

Она признала, что "произошли те вещи, которые не должны были произойти". "У нас есть определенные проблемы", — констатировала представитель Facebook.

Сандберг заверила в готовности компании работать с американскими законодателями, а также отметила необходимость сотрудничества со спецслужбами США. "Мы хотим получить помощь", — сказала она.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Сенатский комитет по разведке в своем расследовании по "вмешательству РФ" в американские выборы пока не пришел к каким-либо заключениям.