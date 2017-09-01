Россия отреагирует на закрытие диппредставительств в США, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в МГИМО. 1 сентября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в МГИМО. 1 сентября 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия примет меры в связи с антироссийской политикой США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", — сказал министр, выступая в МГИМО.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два здания российского торгового представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Речь о высылке сотрудников дипломатических учреждений или об аресте зданий не идет, но дипломатическая деятельность в них будет запрещена. Россия по-прежнему остается их собственником, а США гарантируют защиту этой собственности.

Как сообщили РИА Новости в администрации американского президента, Трампу "были представлены варианты, подготовленные его командой по нацбезопасности, и он лично принял это решение". Обсуждать его с президентом России Владимиром Путиным он не планирует.

По словам высокопоставленного представителя администрации, при принятии решения об очередных мерах против России учли, что закрываемое генконсульство в Сан-Франциско "самое старое и наиболее известное".

Накануне официального объявления решения госсекретарь США Рекс Тиллерсон проинформировал об этом главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

"Дух паритета"

В официальном заявлении Госдепартамента отмечается, что такое решение было принято "в духе паритета, к которому отсылают русские".

"США надеются, что, достигнув желаемого Российской Федерацией паритета, мы можем избежать дальнейших действий в отместку с обеих сторон…", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.

В середине августа российские власти распорядились сократить дипломатические миссии США в стране до 455 сотрудников.

В свою очередь США с 23 августа приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура возобновится с 1 сентября, но только в американском посольстве в Москве. Раньше визы выдавали консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В США объяснили новые правила сокращением численности сотрудников.

Наследие Обамы

Как неоднократно заявляли в МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые санкции. Барак Обама под конец своего президентского срока распорядился выслать из страны в течение трех дней 35 российских дипломатов и арестовать две "посольские дачи" в нарушение всяких международных норм. Основанием для такого решения стали обвинения во "вмешательстве" России в выборы американского президента, доказательства которого так и не было представлено.

Новый президент Дональд Трамп несмотря на все обещания наладить отношения с Москвой не стал отменять указ своего предшественника, а в середине июля подписал закон о новых антироссийских санкциях.

Введение новых ограничительных мер совпало по времени с приездом в Вашингтон нового посла Анатолия Антонова. По его словам, главная задача – спокойно разобраться в ситуации и профессионально действовать. "Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", — сказал Антонов журналистам в аэропорту Даллеса сразу после прибытия в США.

Реакция Москвы и Вашингтона

Решение администрации Трампа резко осудили российские парламентарии. По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, требование закрыть консульские учреждения – это "архинесправедливый шаг", который означает, что США объявляют горячую фазу дипломатической войны.

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, подобными решениями власти США "делают все возможное и невозможное", чтобы испортить и без того не находящиеся на хорошем уровне отношения двух государств.

Американские законодатели наоборот приветствовали введение новых ограничительных мер против Москвы. По словам сенатора-республиканца от Арканзаса Тома Коттона, такой шаг "давно следовало сделать" после последних восьми лет, когда у власти находился Барак Обама.

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