Власти США заявили, что закрываемое генконсульство РФ самое старое в стране

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. США при принятии решения об очередных мерах против России учли, что закрываемое генконсульство РФ в Сан-Франциско самое старое в стране, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Это самое старое и наиболее известное консульство", — сказал он. "Мы взвесили различные критерии и разные причины", — добавил представитель администрации.

Ранее Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В четверг США потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.