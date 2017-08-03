Захарченко прокомментировал возможные поставки американского оружия Киеву

ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Решение США поставлять оружие Украине будет воспринято Киевом как посыл для развязывания войны в Донбассе, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

"Любое оружие, которое Америка даст Украине, будет расцениваться (Киевом – ред.), как поощрение к наступлению. Америка хочет сорвать минский формат, хочет сорвать нормандскую четверку, ей очень важно в этот процесс пристроить себя. Если это (решение о поставках вооружения – ред.) будет на уровне закона принято в США, то это будет открытый посыл к тому, что Украина должна развязать войну", — сказал журналистам Захарченко.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных поставках на Украину из США американских противотанковых ракет, все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.

Против поставок оружия на Украину также высказывается большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".