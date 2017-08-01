Песков прокомментировал возможные поставки Украине американского оружия

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных поставках на Украину из США американских противотанковых ракет (ПТУР).

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

"Геополитические рассуждения тут вряд ли должны быть поводом для комментариев. Наша позиция хорошо известна: мы считаем, что все страны, особенно те, которые как-то претендуют на роль в регулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе", — сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Москва инициировать какие-то переговоры с Вашингтоном по поводу поставок Украине ПТУР и будут ли какие-то встречные действия по поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Москва ранее неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

План поставок

Wall Street Journal пишет, что противотанковые ракеты будут размещены в местах, где "украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта". Таким образом, политики смогут "ограничить риски эскалации" и ослабить критику по поводу возможности "наступательных действий Киева". При этом источники газеты характеризуют оружие как оборонительное, предназначенное, чтобы "сдерживать агрессивные действия со стороны Москвы".

Высокопоставленный чиновник в администрации США отметил изданию, что решение о поставках не обсуждалось в Белом доме, а президент Дональд Трамп не в курсе инициативы военных и дипломатов.

Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса подчеркнула, что США не исключают возможность поставок "смертоносного оборонительного оружия Украине". Собеседники издания отметили, что Вашингтон сможет отозвать оружие, если Украина будет использовать оружие "ненадлежащим образом".

Контрпродуктивно и рискованно

Поставка вооружения из США на Украину может стать самой большой ошибкой администрации Дональда Трампа и приведет к эскалации конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Костенко. © РИА Новости Россия пытается уничтожить Украину? Нет, она удерживает ее от суицида По его мнению, подобные действия могут привести к эскалации конфликта в Донбассе.

Против поставок оружия на Украину высказываются и большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Могут поставить, но половину растеряют

Бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов отмечает, что поставки американских ПТУР Киеву – это проект предыдущей администрации США и что его продвигают силы, которые готовили переворот на Украине.

Политолог Иван Мезюхо согласен, что Вашингтон на волне антироссийской истерии может поставить Киеву летальное вооружение.

"Конечно, я сомневаюсь, что американцы полностью удовлетворят аппетиты украинских военных, но исключать то, что какие-то виды вооружений США все же поставят Киеву, я бы не стал. Тем более, что такие поставки могут осуществляться при условии того, что управлять этим оружием будут инструкторы из США, а не Киев напрямую", – сказал Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Он уверен, что поставки американского оружия в любом случае обострят обстановку в "горячих точках" на территории Украины и рядом с ней.

"Я думаю, что Украина хотела бы использовать оружие из США в зоне так называемой АТО. А учитывая, что Киев абсолютно непредсказуем в своих действиях, оружие из-за рубежа может оказаться в том числе и на границе с (непризнанной) Приднестровской Молдавской Республикой", – считает политолог.

Вице-президент ПИР-центра, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский, напротив, считает, что возможные поставки никак не отразятся на расстановке сил в Донбассе.