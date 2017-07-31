WSJ: Пентагон и госдеп подготовили план поставок вооружения Украине

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения, одобрения от Белого дома пока не поступало, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По информации газеты, военные должностные лица и дипломаты США характеризуют оружие как оборонительное, которое предназначено для того, чтобы якобы "сдерживать агрессивные действия со стороны Москвы". Согласно предложению Пентагона и госдепа, США будут поставлять Украине противотанковые орудия, также, вероятно, ракетные комплексы Javelin и средства противовоздушной обороны.

Также сообщается, что, по словам чиновников, план будет состоять в том, чтобы разместить противотанковые ракеты, где "украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта конфликта". Таким образом, политики смогут "ограничить риски эскалации" и ослабить критику по поводу того, что эти шаги могут вызвать "наступательные действия Киева".

Высокопоставленный чиновник в администрации США отметил, что решение о поставках не обсуждалось в Белом доме, президент Дональд Трамп не был проинформирован об этих планах, и его позиция неясна. Как отмечает издание, некоторые американские и украинские чиновники заявляют, что, вероятно, Белый дом примет окончательное решение по этому вопросу только через несколько месяцев.

Как отмечает газета, официальный представитель Пентагона Мишель Балданса отметила, что США не исключили возможность поставок "смертоносного оборонительного оружия Украине". По словам чиновников, министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал план. Отмечается, что если Украина будет использовать оружие ненадлежащим образом, Вашингтон может принять решение отозвать техническую помощь.

Ранее официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что решение о поставках летальных видов вооружения, которые просит Киев, пока не принято. Также ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".