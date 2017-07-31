Россия выиграет от новых санкций США, пишет National Interest

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вместо того, чтобы навредить России, американский законопроект о новых санкциях грозит неожиданными последствиям для самих США, пишет в The National Interest профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

"В своем нынешнем виде этот законопроект бьет не только по России, но и по американским и европейским предприятиям из-за прописанных в нем ограничений, затрагивающих связанные с российскими компаниями энергетические проекты", — поясняет она.

В частности, это касается строительства российского газопровода "Северный поток-2". Германия поддерживает его как наиболее выгодный способ обеспечить свои потребности в газе в будущем, пишет Стент. Большинство европейских партнеров Берлина придерживаются такого же подхода.

В июне против новых санкций в совместном заявлении высказывались глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн, отметившие, что Вашингтон в этой ситуации пытается вынудить Европу покупать американский сжиженный газ.

Ранее в этом месяце о готовности в срочном порядке принять ответные меры заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В свою очередь, министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс заявила о том, что новые санкции США нарушают международное законодательство.

"Некоторые европейские чиновники предупредили, что если США продолжат продвигать этот законопроект, ЕС может пересмотреть собственный санкционный режим, старательно разработанный вместе с администрацией Барака Обамы, — пишет Стент. — Для Кремля это будет хорошей новостью".

Обе палаты конгресса уже одобрили законопроект о санкциях против Москвы. Дональд Трамп его еще не подписал, однако многие убеждены, что у него не останется выбора. Москва в ответ объявила о сокращении американского дипломатического персонала в России. Вашингтон сможет оставить в стране 455 сотрудников посольств и консульств.

С точки зрения Стент, ответные меры России могут повлечь за собой новую серию санкций и антисанкций, на фоне которых отношения двух стран продолжат ухудшаться. "Может быть, Россия и Америка смогут действовать сообща в Сирии, но это, вероятно, будет одна из немногих оставшихся сфер сотрудничества", — делает выводы автор.