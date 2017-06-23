Похоже, задрались. Германия готовит санкции против США

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Когда американские сенаторы голосовали за новый пакет санкций против России, они решали внутриполитические вопросы, а также пытались ограничить свободу внешнеполитического маневра для президента Дональда Трампа. Вряд ли они предполагали, что их действия вызовут не только резкую дипломатическую реакцию со стороны ведущих стран Евросоюза, но и приведут к тому, что в европейском инфополе появится тема ответных санкций против Соединенных Штатов Америки.

Специализированное экономическое агентство Platts, входящее в американскую группу компаний S&P Global Inc., 20 июня сообщило своим читателям, что "в Берлине уже идут разговоры об ответных санкциях против США" в контексте необходимости защитить европейский энергетический рынок от американской экспансии, инструментами которой служат новые санкции против России.

По оценке агентства, новый пакет санкций, даже если он пройдет через конгресс Соединенных Штатов и будет подписан президентом Трампом, не повлияет на строительство "Северного потока — 2", но при этом отношения США и Евросоюза будут основательно испорчены. Данная оценка и информация об "обсуждаемых санкциях против США" представляют особый интерес в силу того, что Platts — это не совсем СМИ, а очень влиятельный специализированный сервис по поставке сухой и точной информации о ценах и трендах мировых энергетических рынков, и, следовательно, у такой структуры нет интереса в получении дополнительных кликов или просмотров, а ее пользователи — это по большей части профессионалы нефтегазового сектора, которые ценят не скандальность, а реалистичность оценок. В качестве иллюстрации реакции европейских чиновников на попытку американских сенаторов саботировать строительство "Северного потока — 2" Platts приводит подсчет количества восклицательных знаков, которые были использованы немецкими и австрийскими дипломатами при составлении текста заявления, осуждающего новый санкционный пакет. Результат проведенного "квантитативного лингвистического анализа" получился интересным: нормальное число восклицательных знаков в дипломатических документах такого рода — ноль, а в германо-австрийском документе восклицательных знаков оказалось четыре штуки, что является дипломатическим эквивалентом перехода на повышенный тон или даже крика. По каким же поводам министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн решили "накричать" на своих американских партнеров?

Приведем несколько знаковых цитат:

"Мы не можем принять угрозу санкций против европейских компаний, которые хотят способствовать расширению европейских энергетических поставок!"

"Вопрос поставки энергии в Европу — это дело Европы, а не США!"

"Интересы внешней политики не должны увязываться с экономическими интересами! Еще есть время и возможности это предотвратить!"

Platts — не единственный источник информации о возможных европейских санкциях против Штатов. В интервью агентству Рейтер министр экономики Германии Бригитта Циприс сообщила о неких "контрмерах" против США, которые могут быть приняты, если Трамп подпишет новый санкционный пакет.

Позиция Германии и Австрии изложена очень доходчиво, но можно было бы предположить, что столь серьезное раздражение вряд ли разделяется другими странами. Это не совсем так. В контексте специфического устройства Евросоюза прекрасно работает схема "Германия плюс Франция — это уже большинство". Официальный представитель правительства Франции тоже отозвался о новом санкционном пакете в максимально негативных тонах, напомнив Америке о необходимости координировать внешнюю политику с "партнерами по G7", чем, несомненно, разозлил американских сенаторов, которые уже давно забыли смысл понятия "координация".

Если посмотреть на ситуацию с точки зрения интересов европейских энергетических компаний, которые являются акционерами "Северного потока — 2" и не хотят видеть на европейском рынке дорогой американский сжиженный газ, то ответные санкции должны быть сконцентрированы не на нанесении экономического ущерба США, а на саботировании американских попыток захватить европейский энергетический рынок. Такой подход будет очень удобен и для европейских политиков, так как не создает дополнительной нагрузки на европейскую экономику или торговые отношения и при этом защищает европейскую экономику от необходимости покупать втридорога американский газ, а также от зависимости от американских газовых поставок. В этих условиях банальный запрет на импорт американского СПГ в страны ЕС может стать вполне эффективным тормозом американских попыток повлиять на европейский рынок и залезть в кошелек европейских промышленников и обывателей, а значит, такая мера может найти широкую общественную поддержку. Очевидно, что данный запрет не очень согласуется с правилами ВТО, но и возможные санкции против европейских газовых компаний — это тоже грубое нарушение тех же правил.

Самое важное в сложившейся ситуации заключается в том, что непродуманные действия американских сенаторов-русофобов приводят к ускорению наметившегося "геополитического развода" между Евросоюзом и США. Впервые в европейском инфополе обсуждаются антиамериканские санкции, а европейские дипломаты и чиновники жестко критикуют американских партнеров, которые уже давно привыкли к полной европейской покорности. В этом контексте хочется пожелать американским сенаторам законотворческих успехов и продолжения той же безумной политики, которую они проводят сейчас. Если так будет продолжаться дальше, то разрыв между Евросоюзом и США произойдет гораздо быстрее, чем это предполагалось, а остановить его будет намного труднее. Судя по сообщениям американских СМИ, президент Трамп все это понимает и потому пытается добиться смягчения текста сенатского санкционного пакета, но вряд ли он добьется в этом значительных успехов

Политическая элита США привыкла к бесконтрольности и безнаказанности, начисто забыв о необходимости хотя бы иногда учитывать интересы своих европейских партнеров.

И это отличная новость для России.