Германия и Австрия раскритиковали проект новых санкций США против России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новые антироссийские санкции, которые сейчас обсуждаются в конгрессе США, вызвали негативную реакцию в Евросоюзе. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии выступили с резкой критикой законопроекта, в котором увидели угрозу для энергообеспечения Европы.

В совместном заявлении Кристиана Керна и Зигмара Габриэля, опубликованном МИД Германии, отмечается, что с 2014 года Европа и США "бок о бок и в тесном партнерстве" отвечали на действия России. "Совместные и решительные действия ЕС и США в разрешении конфликта на Украине находятся в наших общих интересах", — уверяют политики. Однако последние планы Вашингтона идут вразрез этой линии, уверены они.

"Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы", — говорится в заявлении.

Керн и Габриэль отмечают, что в американском законопроекте "с замечательной открытостью" описывается, о чем идет речь: о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного голубого топлива с европейского рынка. Целью США является обеспечение работы собственной нефтяной и газовой промышленности, считают в Берлине и Вене.

При этом канцлер Австрии и глава МИД Германии подчеркивают, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.

"Угрожать штрафами на рынке США компаниям Германии, Австрии и других европейских стран, потому что они участвуют в газовых проектах с Россией, таких как "Северный поток-2", или финансируют их, вносит совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения", — заявляют они.

Политики уверены, что энергоснабжение Европы — дело самой Европы, а не Соединенных Штатов. "Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", — говорится в документе.

Речь идет о конкурентоспособности энергоемкой европейской промышленности и тысячах рабочих мест, отмечают Кунц и Габриэль.

"Если мы не будем действовать совместно и посторонние соображения, как экономические интересы США в экспорте газа, будут брать верх. Нет смешению внешнеполитических интересов с экономическими! Есть еще время и возможность это предотвратить!" — таким призывом завершается документ.

Кому грозят новые санкции

Накануне сенат США подавляющим большинством голосов одобрил новые антироссийские меры, которые были представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

Документ предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования подсанкционных российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

Законопроект также предусматривает, что президент может наложить санкции на компании, намеренные вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставить услуги и технологии или информационную поддержку.

Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине".

Кто финансирует "Северный поток — 2"

На фоне возможного усиления антироссийских санкций США, сегодня стало известно, что европейские партнеры продолжают финансировать "Северный поток — 2". Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Средства, как и планировалось, все пришли на счета компании Nord Stream 2", — заявил он. По его словам, партнеры по проекту перечислили более миллиарда евро.

Еще в конце апреля Nord Stream 2 AG и Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall подписали соглашения о финансировании "Северного потока — 2". "Газпром" отмечал, что европейские партнеры предоставят компании-оператору кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. Сам "Газпром" будет финансировать строительство на таких же условиях.

Пять компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование проекта в объеме до 50% от общей стоимости в 9,5 миллиарда евро. При этом Shell сообщала, что в 2017 году компании выделят по 285 миллионов евро, а вот оставшиеся 665 миллионов евро будут зависеть от решений Nord Stream 2 в отношении общего финансирования проекта.