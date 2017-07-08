Эрдоган: Турция не допустит создания курдского государства на юге страны

ГАМБУРГ (Германия), 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Турция не допустит создания курдского государства на юге страны, заявил журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по окончанию саммита G20.

"Если на юге Турции планируется создать курдское государство, то мы этого не допустим", — сказал Эрдоган, добавив. что "угроз в адрес Турции мы также не простим".

Ранее Иракский Курдистан анонсировал референдум о независимости. Сирийские курды провозгласили на севере республики "Федеративный регион Северной Сирии".

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>