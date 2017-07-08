Эрдоган и Трамп провели встречу на полях саммита G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Гамбурге

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Гамбурге

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в рамках саммита лидеров G20 в Гамбурге, сообщает в субботу агентство Anadolu.

Отмечается, что переговоры глав двух государств прошли в конференц-центре "Мессе" и продолжались около 20 минут.

Накануне в ходе сессии на тему "Глобальное развитие и торговля" президент Турции уже имел краткую встречу с президентом США. В беседе принимал участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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