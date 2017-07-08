Эксперт рассказал о значении жестов Путина и Трампа во время их встречи
15:1608.07.2017
(обновлено: 15:27 08.07.2017)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Специалист по невербальной коммуникации Даррен Стэнтон рассказал о значении жестов российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа во время их переговоров на полях саммита G20.
"(Трамп) очень хотел казаться на этой встрече главным… Американский президент сложил руки ромбиком, этот жест, называемый шпилем, передает уверенность и превосходство", — рассказал эксперт каналу RT.
"А Владимир Путин сидел с довольно широко расставленными ногами — это также классическая властная поза", — добавил Стэнтон.
Он также обратил внимание на то, что Трамп после рукопожатия похлопал Путина по предплечью, что "по сути означает демонстрацию силы". В то же время, по мнению Стэнтона, прочие жесты говорили о взаимном уважении политиков.
Путин и Трамп провели переговоры накануне. Это была их первая личная встреча. Беседу начал американский президент. Он признался, что для него большая честь встретиться с российским коллегой. Путин, в свою очередь, ответил, что рад познакомиться с Трампом.
Беседа двух лидеров длилась более двух часов, несмотря на то, что изначально ее длительность не должна была превысить получаса. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что в какой-то момент Меланью Трамп даже попросили намекнуть мужу на затянувшуюся встречу.
Президенты успели обсудить ситуацию в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове. Также был затронут вопрос о кибербезопасности.
Как проходил первый день саммита G20, читайте здесь.
За ходом событий второго дня встречи лидеров "двадцатки" следите в онлайн-репортаже РИА Новости.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.