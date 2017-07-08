Эксперт рассказал о значении жестов Путина и Трампа во время их встречи

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Специалист по невербальной коммуникации Даррен Стэнтон рассказал о значении жестов российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа во время их переговоров на полях саммита G20.

"(Трамп) очень хотел казаться на этой встрече главным… Американский президент сложил руки ромбиком, этот жест, называемый шпилем, передает уверенность и превосходство", — рассказал эксперт каналу RT.

"А Владимир Путин сидел с довольно широко расставленными ногами — это также классическая властная поза", — добавил Стэнтон.

Он также обратил внимание на то, что Трамп после рукопожатия похлопал Путина по предплечью, что "по сути означает демонстрацию силы". В то же время, по мнению Стэнтона, прочие жесты говорили о взаимном уважении политиков.

Путин и Трамп провели переговоры накануне. Это была их первая личная встреча. Беседу начал американский президент. Он признался, что для него большая честь встретиться с российским коллегой. Путин, в свою очередь, ответил, что рад познакомиться с Трампом.

Беседа двух лидеров длилась более двух часов, несмотря на то, что изначально ее длительность не должна была превысить получаса. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что в какой-то момент Меланью Трамп даже попросили намекнуть мужу на затянувшуюся встречу.

Президенты успели обсудить ситуацию в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове. Также был затронут вопрос о кибербезопасности.

Как проходил первый день саммита G20, читайте здесь.

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