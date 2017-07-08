На севере Казахстана нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика из России

АЛМА-АТА, 8 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. В Северо-Казахстанской области местные жители в субботу нашли тело шестилетнего мальчика, гражданина России, пропавшего четыре дня назад, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.
"Восьмого июля, в 13 часов 10 минут (10.10 мск) местные жители обнаружили в воде у берега озера Улыколь, находящегося рядом с селом Старобелка, тело мальчика, погибшего при неизвестных обстоятельствах", — сообщил Иманкулов.
По предварительной информации, мальчик утонул.