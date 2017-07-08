В Казахстане четвертый день ищут шестилетнего мальчика из России

АЛМА-АТА, 8 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Спасатели, полицейские и местные жители в Северо-Казахстанской области ищут 6-летнего ребенка, гражданина России, ушедшего 5 июля из дома родственников и пропавшего без вести, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

"Пятого июля в селе Старобелка района Г.Мусрепова пропал среди белого дня мальчик 2010 года рождения, гражданин Российской Федерации, приехавший в деревню вместе с мамой в гости к родным. Очевидцы сообщили, что 6-летний Матвей Буровик ушел в 16.00 из дома родственников в неизвестном направлении и пропал", — проинформировал представитель МВД.

В этот же день в департаменте по ЧС был создан оперативный штаб по реагированию на ЧС, в район направлены силы и средства для проведения поисковых работ.

"Сначала поиски (…) проводились в пешем порядке. Территория близ Старобелки буквально "прочесывалась" метр за метром, и район поиска с каждым часом только расширялся. В 10 км от населенного пункта были обнаружены детские вещи: трико и носки, опознанные родственниками, но самого ребенка обнаружено не было", — рассказал Иманкулов.

В связи с безуспешными наземными поисками было принято решение задействовать для визуального ведения поисковых работ с воздуха самолет АН-2 частной компании и квадрокоптер районного отдела внутренних дел. Также полицейские привлекли к поиску собаку, которая из-за дождя и опрыскивания лесов химикатами не смогла взять след. На сегодняшний день совершается объезд местности и на автотранспорте, и на лошадях. Радиус поиска составил 25 километров, охвативший лесные, степные массивы, болотистые места. Второй день водолазы оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС области проводят обследование местного озера Улыколь, находящегося рядом с селом.

Всего в поисковых работах заняты более 160 человек, 18 единиц техники.