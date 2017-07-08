В Гамбурге началась встреча Путина, Меркель и Макрона

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. В Гамбурге в отеле "Атлантик" началась встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости.

Беседа лидеров проходит за рабочим завтраком, ожидается, что они обсудят проблемы "двадцатки", актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском" — Россия, Германия, Франция и Украина. Украинский президент Петр Порошенко не принимает участие в беседе Путина, Макрона и Меркель в Гамбурге — Украина не вошла в число специально приглашенных стран на стартовавшем накануне саммите "двадцатки".

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>